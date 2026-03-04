#HOY:

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, luego de la salida de Cúneo Libarona

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires pegará el salto al Poder Ejecutivo, según lo anunció el propio presidente a través de X.

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia.
El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, reemplazará a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, según informó el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de X.

Milei junto al ministro saliente Cúneo Libarona, Karina Milei y Adorni.

Milei recibió esta mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la novela por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, que decantó en el nombramiento de Mahiques.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”

El posteo en X del nuevo ministro.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

