Milei recibió en la Quinta de Olivos al embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en medio del conflicto abierto en Medio Oriente.
El mandatario argentino fortalece lazos con Washington en un contexto internacional tenso, mientras se prepara para un viaje clave a Nueva York.
El intercambio inició a las 10 en la residencia presidencial y se extendió durante una hora y media. El contacto se enmarca en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Donald Trump.
En los últimos días, Trump ocupó el centro de la escena tras la avanzada sobre Irán, que incluyó la muerte de Alí Jamenei. Hace algunas horas, el régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad en Arabia Saudita.
El vínculo del Gobierno libertario con Lamelas es fluido. Incluso el diplomático estadounidense estuvo presente en el Congreso el pasado domingo durante la sesión que inauguró formalmente el año legislativo.
Desde su desembarco en el país mantuvo encuentros con otros funcionarios como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Por su parte, el embajador reveló que trabaja para concretar la visita de Trump en la Argentina.
Mientras tanto, crecen las versiones de la posible llegada al país del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
Rubio es la mano derecha del mandatario estadounidense y fue una pieza estratégica en las acciones militares de la Casa Blanca en Venezuela e Irán.
Según se dio a entender, las visitas al país podrían tener lugar luego de que Milei asista a una cumbre que organiza el propio Trump.
Esta semana se presenta como la antesala de un nuevo viaje a Estados Unidos por parte del presidente argentino. Esta vez no tiene como objetivo una visita a Donald Trump como excusa, quien se encuentra ocupado con la situación en Medio Oriente, sino que tendrá a las inversiones como objetivo.
Argentina Week es el evento anunciado semanas atrás desde la Cancillería de Pablo Quirno y con la gestión del embajador argentino en EE.UU, “Alec” Oxenford, que comienza el lunes 9 de marzo y termina el miércoles 11 en la ciudad de Nueva York.
Al mandatario acompañarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
El invitado principal de la primera jornada será el JP Morgan, con su máximo representante, Jamie Dimon. También habrá líderes de empresas multinacionales como Dow, Baker Hughes, Johnson & Johnson y Pfizer.