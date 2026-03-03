#HOY:

Trump amenaza a España con cortar el comercio por no ceder sus bases militares contra Irán

El presidente estadounidense cuestiona a Pedro Sánchez por rechazar el uso de sus bases para operaciones unilaterales, desatando una respuesta de Washington sobre el futuro de las relaciones comerciales.

Trump amenazó con cortar el comercio con España tras el no al uso de bases de Rota y Morón en la guerra con Irán. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.Trump amenazó con cortar el comercio con España tras el no al uso de bases de Rota y Morón en la guerra con Irán. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.
Este martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con “cortar todo el comercio” con España durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca.

El mandatario justificó su enojo por dos razones: la falta de apoyo de Madrid a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y la discusión por el gasto de defensa en la OTAN.

U.S. President Donald Trump and German Chancellor Friedrich Merz meet in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., March 3, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstTrump mantuvo una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.

El día anterior, el canciller español José Manuel Albares había afirmado que España no autorizará el uso de las bases conjuntas del sur del país para acciones que no estén cubiertas por la Carta de Naciones Unidas, y remarcó que esas instalaciones no se usaron en el ataque del fin de semana contra Irán.

En paralelo, medios españoles detallaron que el gobierno de Pedro Sánchez ordenó no habilitar Rota y Morón para las operaciones vinculadas a Irán por entender que se trata de acciones unilaterales sin respaldo multilateral, y que esa negativa derivó en el repliegue de aviones estadounidenses desplegados en esas bases.

La respuesta de España

Desde el entorno de Sánchez señalaron que, si Estados Unidos pretende revisar el vínculo comercial, debe hacerlo respetando el marco legal y los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y EE.UU., ya que las negociaciones comerciales las conduce Bruselas para los 27 países del bloque.

Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez delivers a speech at the World Governments Summit, in Dubai, United Arab Emirates, in this still image taken from a video, February 3, 2026. World Governments Summit Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVESEspaña responde que el comercio lo negocia la Unión Europea y defendió su posición en la OTAN. Foto: REUTERS.

Ese punto deja una pregunta abierta (y no menor): hasta dónde puede escalar una amenaza bilateral cuando el comercio está “bajo paraguas” europeo.

OTAN y presión política

Trump también retomó su crítica al gasto militar español: insistió con el objetivo del 5% y cuestionó a España por sostener que puede cumplir metas de capacidades con un 2,1% de su PBI, un debate que ya había provocado cruces el año pasado.

España, por su parte, respondió que es un miembro clave de la OTAN y que cumple compromisos y aporta a la defensa europea, mientras en Washington empezaron a hablar de “investigaciones” para avanzar con medidas comerciales.

