Cuarto día de guerra: bombardeos sobre Teherán y más tropas israelíes en el sur del Líbano

Mientras la capital iraní quedó bajo nuevas explosiones, Israel anunció un despliegue adicional de fuerzas en el sur del Líbano. La escena confirma que la ofensiva ya no se limita al eje Israel-Irán y amenaza con desbordar el tablero.
La guerra contra Irán entró en su cuarto día con una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán y el refuerzo de tropas israelíes en el sur del Líbano. Estados Unidos activó evacuaciones de personal en varios países.
Mientras la capital iraní quedó bajo nuevas explosiones, Israel anunció un despliegue adicional de fuerzas en el sur del Líbano. La escena confirma que la ofensiva ya no se limita al eje Israel-Irán y amenaza con desbordar el tablero.
La guerra contra Irán llegó este martes 3 de marzo a su cuarto día con una secuencia de ataques aéreos que volvió a sacudir Teherán y con señales de expansión del conflicto a otros frentes sensibles de la región.
En Teherán se reportaron impactos en distintos puntos del área metropolitana y un clima de alerta sostenida, con sirenas, cortes parciales y movimientos de emergencia en zonas estratégicas de la ciudad.
La ofensiva no solo apuntó a blancos militares. En el corazón de la capital, edificios vinculados a la conducción del Estado quedaron envueltos en versiones cruzadas, en un contexto donde cada golpe suma presión política y psicológica.
En paralelo, también se registraron ataques en otras áreas de Irán, con reportes de explosiones en ciudades del interior. El mensaje es claro: la campaña busca sostener intensidad y alcance, con capacidad de golpear lejos de la capital.
El frente nuclear volvió a aparecer como uno de los ejes más sensibles. Se reportaron daños en accesos y estructuras de entrada vinculadas al complejo de Natanz, uno de los puntos neurálgicos del programa de enriquecimiento.
El organismo internacional que monitorea el área nuclear informó que no se esperan consecuencias radiológicas. El dato aporta alivio técnico, pero no baja la tensión política: Natanz funciona como símbolo y como objetivo.
Más allá del daño puntual, el golpe sobre accesos y edificios de entrada instala un problema operativo: en plena guerra, cada restricción logística sobre sitios críticos puede traducirse en escaladas, sospechas y nuevas rondas de ataques.
El otro movimiento fuerte del día se dio al norte. Israel reforzó su presencia militar en el sur del Líbano y afirmó que sus tropas están operando en el área fronteriza, en un esquema de “defensa adelantada”.
Los ataques y contraataques reactivaron el temor a una franja de seguridad de hecho. En la zona, el ruido de la guerra se mezcla con desplazamientos internos y con el riesgo de que un episodio puntual dispare un salto mayor.
Beirut volvió a quedar en la conversación global por bombardeos en suburbios del sur, una región históricamente asociada a Hezbollah. En el terreno, el conflicto suma un componente urbano y civil que eleva el costo humano.
Estados Unidos activó un esquema de evacuación de personal no esencial y familiares en distintos países de Medio Oriente. La decisión apunta a reducir exposición en un contexto de amenazas a sedes diplomáticas.
También se dispusieron restricciones operativas en algunas representaciones y se recomendó a ciudadanos estadounidenses extremar recaudos. La región se mueve, por estas horas, bajo la lógica de la prevención y el repliegue.
El cuadro se complejiza por el mapa de ataques con drones y misiles, que amplía el perímetro del riesgo. Con rutas aéreas alteradas y espacios aéreos bajo restricciones, el margen para evacuar se vuelve más estrecho.
En Israel se vivieron nuevas alertas por lanzamientos desde Irán, con sirenas en distintas ciudades y activación de defensas aéreas. El efecto es doble: daño material en algunos puntos y presión psicológica extendida.
La pregunta que recorre cancillerías y mercados sigue sin respuesta cerrada: cuánto puede durar una campaña de esta magnitud. Las señales públicas evitan comprometer un calendario y dejan abierta la posibilidad de una guerra prolongada.
En ese marco, los movimientos militares sugieren que las partes buscan sostener iniciativa sin quedar atrapadas en una escalada fuera de control. Pero el encadenamiento de frentes vuelve todo más frágil, más imprevisible.
La guerra no se mide solo en el frente. El comercio global siente el impacto en rutas, seguros y abastecimiento. El Golfo Pérsico aparece como un punto neurálgico por donde circula una porción decisiva del petróleo mundial.
El escenario se tensiona con buques que ralentizan o reconfiguran recorridos, primas de seguro al alza y más cautela en pasos estratégicos. Todo eso encarece el transporte y mete presión sobre cadenas de suministro sensibles.
En ese clima, el petróleo volvió a moverse con subas, empujado por el riesgo geopolítico. A nivel global, el temor es el mismo: que la guerra, además de expandirse en el mapa, se instale en la economía cotidiana.
La expansión hacia Líbano, la exposición de embajadas y el foco sobre infraestructura energética componen un patrón: la guerra suma capas. Cada capa agrega actores, intereses y formas de represalia.
En Irán, el impacto social combina duelo, temor y tensión política. En Israel, la rutina convive con alarmas y refugios. En países del Golfo, el riesgo se traduce en medidas de seguridad y en reordenamientos defensivos.
Con el cuarto día en marcha, el conflicto queda definido por su amplitud: Teherán bajo bombardeo, el frente libanés activado y una región que empieza a operar como un sistema interconectado de amenazas y consecuencias.