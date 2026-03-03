Un ataque con drones contra la Embajada de Estados Unidos en Riad complica aún más la crisis en Medio Oriente

La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por al menos dos drones durante la madrugada de este martes, según confirmó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado oficial.
La capital de Arabia Saudita fue blanco de al menos dos drones que impactaron el complejo diplomático de Estados Unidos, en medio de una serie de ofensivas y represalias en toda la región; no se registraron víctimas, pero se confirmaron daños materiales y medidas de seguridad adicionales.
El incidente se produce en el marco de una espiral de ataques y represalias que involucra a Irán, Estados Unidos, g y otros países del Golfo, y que ha intensificado la inestabilidad en toda la región.
De acuerdo a las primeras evaluaciones de las autoridades, los drones impactaron el área del complejo diplomático en el sector de embajadas de la capital saudí, provocando un incendio de magnitud limitada y daños materiales menores en las instalaciones.
No se reportaron víctimas ni heridos, ya que la legación diplomática estaba desocupada al momento del ataque, según señalaron fuentes cercanas al operativo.
El ataque se produce en medio de una escalada más amplia en la región del Golfo Pérsico, donde Irán ha lanzado una serie de ofensivas con misiles y vehículos aéreos no tripulados en respuesta a los recientes bombardeos efectuados por fuerzas estadounidenses y aliadas en territorio iraní.
Las tensiones se han extendido también a otros países del Medio Oriente, impactando bases militares y otras instalaciones estratégicas.
La defensa aérea de Arabia Saudita reportó que dos drones alcanzaron el área donde se ubica la Embajada de Estados Unidos en Riad durante las primeras horas de la mañana. Las autoridades informaron que el incendio resultante fue contenido rápidamente por los equipos de emergencia y que los daños materiales fueron catalogados como limitados.
Tras el ataque, la misión diplomática estadounidense en Arabia Saudita emitió una alerta de “refugiarse en el lugar” para ciudadanos estadounidenses que se encuentran en las ciudades de Riad, Jeddah y Dhahran. La recomendación incluyó evitar desplazarse hacia las instalaciones diplomáticas o militares, así como limitar actividades no esenciales en la región mientras las condiciones de seguridad continúan cambiando.
El incidente no es aislado: en días recientes se han reportado ataques similares contra otras misiones y bases vinculadas a Estados Unidos en el Medio Oriente, lo que ha llevado a Washington a ordenar evacuaciones de personal no esencial y ha generado advertencias abiertas para sus ciudadanos en más de una docena de países.
Por su parte, el Ministerio de Defensa saudí indicó que las fuerzas de defensa aérea también interceptaron múltiples drones hostiles en el espacio aéreo de Arabia Saudita durante el ataque, aunque no se dieron detalles sobre el origen exacto de los aparatos o los autores materiales más allá de la atribución general a fuerzas alineadas con Irán en la ofensiva regional.
Este ataque se produce en medio de una escalada de violencia que comenzó con una serie de bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que ha desencadenado una respuesta de Teherán que incluye el uso de misiles y drones contra instalaciones militares y diplomáticas en varios países del Golfo Pérsico.
Las ofensivas han impactado bases en Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, entre otros, y han generado una profunda sensación de inseguridad en la región.
La guerra entre Irán y las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos e Israel ha provocado una serie de consecuencias más amplias: propagación de combates en territorios fronterizos, interrupciones en zonas clave como el Estrecho de Ormuz —vital para el transporte petrolero global— y decisiones de varios gobiernos para limitar viajes y operaciones diplomáticas en países afectados.
Las autoridades estadounidenses han reconocido muertes entre su personal militar en el conflicto y han tomado medidas adicionales de seguridad, incluyendo el repliegue de familias de diplomáticos y la suspensión temporal de algunas actividades consulares en las misiones más expuestas. La Casa Blanca ha calificado la situación como altamente volátil y ha instado a sus ciudadanos a evitar áreas de riesgo mientras coordina respuestas con sus aliados.
Arabia Saudita, por su parte, ha reforzado su defensa aérea y ha llamado a la población a mantener la calma, asegurando que las fuerzas están tomando todas las medidas necesarias para proteger la infraestructura crítica y las zonas habitadas.
No obstante, la serie de ataques con drones y misiles ha reavivado temores sobre una posible ampliación del conflicto, con impacto no solo en la seguridad regional sino también en los mercados energéticos globales, que ya muestran sensibilidad ante cualquier señal de inestabilidad en el Golfo.