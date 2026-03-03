Escalada de violencia

Un ataque con drones contra la Embajada de Estados Unidos en Riad complica aún más la crisis en Medio Oriente

La capital de Arabia Saudita fue blanco de al menos dos drones que impactaron el complejo diplomático de Estados Unidos, en medio de una serie de ofensivas y represalias en toda la región; no se registraron víctimas, pero se confirmaron daños materiales y medidas de seguridad adicionales.