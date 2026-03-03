Trump advirtió que “la gran oleada” de ataques contra Irán aún no ocurrió y amenaza con intensificar las acciones

El conflicto militar que enfrentan Estados Unidos e Irán escaló nuevamente esta semana con declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiendo que una fase más contundente de ataques contra el régimen persa aún no ocurrió.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que lo peor en el conflicto con Irán todavía está por llegar, mientras defensas árabes interceptan drones y la embajada estadounidense en Riad sufre daños menores tras un ataque con artefactos no tripulados.
En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue alcanzada por drones en medio de la oleada de hostilidades que sacude a varios países de la región.
En una entrevista con la cadena CNN, el presidente de Estados Unidos describió la campaña militar norteamericana contra Irán como exitosa hasta el momento y señaló que los principales ataques, a los que se refirió como “la gran oleada”, todavía no se han llevado a cabo. “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza.
Lo grande viene pronto”, afirmó la máxima autoridad estadounidense, indicando que Washington tiene aún margen para intensificar sus operaciones.
La ofensiva, conocida como “Furia Épica”, se inició en coordinación con Israel y ha implicado una serie de ataques a objetivos iraníes. Trump defendió el empleo del poderío militar de su país, recalcando que cuentan con “el mejor ejército del mundo” y justificó las acciones como una estrategia para neutralizar supuestas capacidades nucleares y de misiles de Irán.
Al ser consultado sobre la duración del conflicto, Trump aseguró que las operaciones podrían prolongarse más allá de las cuatro o cinco semanas iniciales planificadas, si fuera necesario, para alcanzar los objetivos fijados por su administración.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente violencia en Medio Oriente, donde Irán y grupos afines han respondido a los ataques estadounidenses e israelíes con misiles y drones contra diversas bases y ciudades de naciones del Golfo, incluyendo Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
La oficina del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada este martes por dos drones, lo que provocó un pequeño incendio y daños materiales considerables pero no causó víctimas, ya que no había personal en el lugar al momento del impacto.
Las defensas aéreas saudíes interceptaron múltiples artefactos no tripulados como parte de las operaciones defensivas, ante una serie de ataques iraníes que también alcanzaron otras instalaciones y territorios en el Golfo Pérsico.
El ataque a la embajada estadounidense ocurre en el marco de una respuesta iraní tras recientes bombardeos liderados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, que incluyeron la eliminación del líder supremo del país y altos mandos militares. Teherán ha declarado que continuará sus ofensivas contra bases y activos estadounidenses y aliados en la región.
La escalada ha generado inquietud global, con diversos países del Medio Oriente reforzando sus defensas. El estado de alerta también ha llevado a algunos gobiernos a emitir advertencias de seguridad para sus ciudadanos en la región y, en algunos casos, recomendar evacuaciones debido al incremento de ataques con drones y misiles.
La actual fase del conflicto entre Estados Unidos e Irán se enmarca en años de tensiones acumuladas sobre el programa nuclear iraní, apoyos a milicias regionales y confrontaciones indirectas entre potencias globales. La intensificación de las hostilidades podría tener consecuencias económicas, políticas y de seguridad que trascienden el ámbito militar.
Algunas de estas implicancias incluyen presiones sobre el precio del petróleo, interrupciones en el transporte aéreo en la región y el riesgo de expansión del conflicto a países cercanos, dado que varios Estados del Golfo también han sido blanco de ataques.
Desde la comunidad internacional, hay llamados a la contención y a la búsqueda de soluciones diplomáticas, aunque hasta el momento no se han anunciado mecanismos claros para detener la escalada. Por ahora, la orientación del Gobierno de Estados Unidos y de sus aliados sigue siendo mantener la presión militar sobre Irán en lo que califican como una campaña para frenar amenazas percibidas a la seguridad global.
La situación continúa en desarrollo, y la atención de los gobiernos y analistas internacionales se mantiene centrada en la posibilidad de que se desaten nuevos episodios de violencia en los próximos días.