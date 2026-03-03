Tensión

Trump advirtió que “la gran oleada” de ataques contra Irán aún no ocurrió y amenaza con intensificar las acciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que lo peor en el conflicto con Irán todavía está por llegar, mientras defensas árabes interceptan drones y la embajada estadounidense en Riad sufre daños menores tras un ataque con artefactos no tripulados.