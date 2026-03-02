Estados Unidos recomendó la salida inmediata de sus ciudadanos de 14 países

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una alerta oficial en la que insta a salir utilizando vuelos comerciales disponibles y a evitar traslados a zonas consideradas de alto riesgo.
El gobierno de EEUU emitió este lunes una advertencia para instar a sus ciudadanos que se encuentren en Medio Oriente a abandonar “de inmediato” varios países de la región ante riesgos significativos para la seguridad.
El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una alerta oficial en la que insta a salir utilizando vuelos comerciales disponibles y a evitar traslados a zonas consideradas de alto riesgo.
La recomendación alcanza a una extensa lista de territorios y naciones: Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
Según indicaron las autoridades estadounidenses, la situación en distintos puntos de la región podría deteriorarse rápidamente debido a tensiones geopolíticas, conflictos armados activos y posibles ataques contra intereses occidentales.
En la comunicación oficial se advierte sobre la posibilidad de atentados, enfrentamientos armados, ataques con misiles o drones y disturbios civiles que podrían afectar tanto a residentes como a turistas.
La recomendación de abandonar la zona mediante vuelos comerciales disponibles apunta a evitar quedar atrapados ante eventuales cierres de espacio aéreo o cancelaciones masivas de vuelos, un escenario que ya se registró en otras crisis regionales.
Además, el Departamento de Estado recordó a sus ciudadanos la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales, registrar su estadía en el sistema consular correspondiente y contar con planes de contingencia actualizados.
La alerta refuerza el clima de tensión en Medio Oriente y podría generar repercusiones diplomáticas y económicas, especialmente en países con fuerte presencia de empresas y personal estadounidense.
Por el momento, no se anunciaron evacuaciones masivas organizadas por Washington, aunque la recomendación de salida inmediata refleja el nivel de preocupación de la administración estadounidense frente a un escenario considerado de alto riesgo.
La evolución de la situación será clave en las próximas horas, en un contexto regional marcado por conflictos prolongados y episodios de violencia que mantienen en alerta a la comunidad internacional.