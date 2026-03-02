#HOY:

Estados Unidos recomendó la salida inmediata de sus ciudadanos de 14 países

El gobierno de EEUU emitió este lunes una advertencia para instar a sus ciudadanos que se encuentren en Medio Oriente a abandonar “de inmediato” varios países de la región ante riesgos significativos para la seguridad.

El Departamento de Estado de EEUU emitió el alerta este lunes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una alerta oficial en la que insta a salir utilizando vuelos comerciales disponibles y a evitar traslados a zonas consideradas de alto riesgo.

Qué países están incluidos en la alerta

La recomendación alcanza a una extensa lista de territorios y naciones: Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La embajada de Estados Unidos en El Cairo, Egipto.La embajada de Estados Unidos en El Cairo, Egipto.

Según indicaron las autoridades estadounidenses, la situación en distintos puntos de la región podría deteriorarse rápidamente debido a tensiones geopolíticas, conflictos armados activos y posibles ataques contra intereses occidentales.

Riesgos señalados por Washington

En la comunicación oficial se advierte sobre la posibilidad de atentados, enfrentamientos armados, ataques con misiles o drones y disturbios civiles que podrían afectar tanto a residentes como a turistas.

La recomendación de abandonar la zona mediante vuelos comerciales disponibles apunta a evitar quedar atrapados ante eventuales cierres de espacio aéreo o cancelaciones masivas de vuelos, un escenario que ya se registró en otras crisis regionales.

La embajada de Estados Unidos en Saná, Yemen.La embajada de Estados Unidos en Saná, Yemen.

Además, el Departamento de Estado recordó a sus ciudadanos la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales, registrar su estadía en el sistema consular correspondiente y contar con planes de contingencia actualizados.

Impacto internacional y posibles repercusiones

La alerta refuerza el clima de tensión en Medio Oriente y podría generar repercusiones diplomáticas y económicas, especialmente en países con fuerte presencia de empresas y personal estadounidense.

Por el momento, no se anunciaron evacuaciones masivas organizadas por Washington, aunque la recomendación de salida inmediata refleja el nivel de preocupación de la administración estadounidense frente a un escenario considerado de alto riesgo.

La evolución de la situación será clave en las próximas horas, en un contexto regional marcado por conflictos prolongados y episodios de violencia que mantienen en alerta a la comunidad internacional.

