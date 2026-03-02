El jefe del Estado Mayor Conjunto asegura que EE.UU tiene "superioridad aérea" sobre Irán

Los recientes ataques sobre Irán reconfiguraron el escenario militar en Medio Oriente y, según autoridades estadounidenses, le otorgaron a Washington una ventaja estratégica clave. Así lo afirmó este lunes el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, al asegurar que las operaciones permitieron alcanzar una “superioridad aérea” sobre territorio iraní.
En una conferencia de prensa, el alto mando describió los bombardeos como “rápidos, precisos y contundentes”, y sostuvo que su impacto combinado derivó en el establecimiento de una superioridad aérea local. Según explicó, ese dominio del espacio aéreo no solo fortalece la protección de las fuerzas desplegadas, sino que además amplía el margen operativo para continuar con acciones militares sobre Irán.
Caine indicó que el despliegue en la región no se detiene. Por el contrario, confirmó que fuerzas adicionales continúan llegando y que se espera el arribo de más efectivos durante la jornada. El operativo incluye miles de militares pertenecientes a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, junto con un importante componente aéreo y naval.
De acuerdo con el detalle brindado por el general, el refuerzo contempla cientos de cazas avanzados de cuarta y quinta generación, decenas de aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo y dos grupos de ataque de portaaviones: el USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group y el USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, con sus respectivas alas aéreas embarcadas.
El despliegue también incluye un flujo sostenido de municiones, combustible y suministros, respaldado por una red de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, comando y control. “El flujo de fuerzas continúa hoy”, subrayó Caine, al remarcar que incluso en las próximas horas se sumarían nuevas unidades bajo la órbita del Comando Central estadounidense.
Por su parte, Israel también atacó locaciones de Hezbollah. Reuters.
En ese marco, mencionó al almirante Brad Cooper, responsable del Comando Central de Estados Unidos, quien —según indicó— recibirá más refuerzos en la zona.
En paralelo, la cadena CNN informó que el Ejército estadounidense venía reforzando su posición en Medio Oriente desde hacía semanas. De acuerdo con Caine, esa estrategia produjo el efecto buscado: “aturdir y confundir” a Irán.
El jefe militar aseguró que los ataques destinados a desmantelar capacidades espaciales y cibernéticas iraníes dejaron a Teherán sin la posibilidad de “ver, coordinar ni responder eficazmente”. La afirmación sugiere que, más allá del frente convencional, el conflicto también se libra en el terreno tecnológico y de la inteligencia.
Tercer día de conflicto entre EE.UU e Irán, con soporte de Israel. Reuters.
El escenario abre ahora un nuevo capítulo en la tensión regional, con un despliegue militar en expansión y un equilibrio estratégico que, según Washington, comienza a inclinarse a su favor.