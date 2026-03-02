Crece la tensión en Medio Oriente tras nuevos bombardeos en ciudades iraníes
Las ofensivas registradas en distintas zonas del país dejaron víctimas, daños en infraestructura clave y un escenario cada vez más inestable, con impacto directo en la población civil y en la dinámica regional.
Daños visibles en una torre de comunicaciones tras el ataque en Irán. Crédito: REUTERS.
Los enfrentamientos en Medio Oriente continuaron escalando durante las últimas horas, con nuevos ataques que afectaron distintas ciudades de Irán y profundizaron una crisis humanitaria y logística que ya impacta dentro y fuera de la región. Explosiones, víctimas fatales, daños en hospitales y restricciones a la conectividad y al transporte aéreo configuran un escenario de máxima tensión.
Durante la mañana de este lunes se registraron explosiones en Teherán, mientras que una andanada de misiles alcanzó la ciudad occidental de Sanandaj. Medios estatales iraníes informaron que zonas residenciales de esa localidad resultaron afectadas y que los equipos de emergencia trabajaron entre los restos de edificios severamente dañados.
De acuerdo con reportes oficiales, al menos tres personas murieron como consecuencia de los impactos en Sanandaj. Las imágenes difundidas por la prensa local mostraron escenas de destrucción y operativos de rescate en medio de los escombros.
Estructuras destruidas cerca del complejo hospitalario alcanzado. Crédito: REUTERS.
En la capital iraní, la situación también generó preocupación por los daños en infraestructura sanitaria. Durante la noche del domingo, pacientes debieron ser evacuados de un hospital ubicado en el norte de la ciudad tras sufrir afectaciones estructurales. Fotografías emitidas por la televisión estatal evidenciaron destrozos en el exterior del edificio, con vidrios rotos y restos esparcidos en la vía pública.
Hospitalesbajoimpacto
La situación en los centros de salud encendió alertas a nivel internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, señaló que el organismo trabaja para verificar lo ocurrido en el hospital afectado de Teherán y evaluar el alcance del daño.
Desde el Ministerio de Salud iraní también se informó que misiles impactaron en las inmediaciones de un hospital en Ahvaz, en el suroeste del país, lo que obligó a trasladar a los pacientes por razones de seguridad. Las autoridades locales señalaron que se activaron protocolos de emergencia para evitar víctimas dentro de las instalaciones médicas.
Edificios afectados en la capital iraní luego de los bombardeos. Crédito: REUTERS.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que llevaron adelante ataques contra lo que describieron como “sitios del régimen iraní” en el centro de Teherán durante la noche del domingo al lunes. Algunos de estos reportes no pudieron ser verificados de manera independiente.
Apagón digitalyrestricciones
En paralelo a los ataques, Irán atraviesa una interrupción prolongada de los servicios de internet. Según el observatorio de ciberseguridad NetBlocks, el corte ya supera las 48 horas, coincidiendo con el tercer día de hostilidades.
Imagen del impacto de los ataques en infraestructura clave de la ciudad. Crédito: REUTERS.
Si bien periodistas sobre el terreno señalaron que existe una conectividad limitada y que no se trata de un apagón absoluto, el acceso a la red sigue siendo irregular. Este tipo de medidas ya fueron utilizadas en el pasado por las autoridades iraníes durante momentos de crisis interna, especialmente en contextos de protestas y disturbios sociales.
Espacioaéreocerrado
El conflicto también provocó un fuerte impacto en el transporte internacional. El cierre del espacio aéreo en gran parte de Medio Oriente dejó a miles de pasajeros varados en aeropuertos clave. En Dubái, las autoridades locales comenzaron a cubrir los costos de alojamiento para viajeros afectados, según relataron huéspedes y medios estatales.
Una medida similar fue anunciada previamente en Abu Dhabi, donde se dispuso asistencia para decenas de miles de personas atrapadas por la cancelación de vuelos. Desde el inicio de los ataques, miles de operaciones aéreas fueron suspendidas, afectando rutas internacionales y centros de conexión estratégicos.
Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas y seguir las alertas emitidas por sus países de origen. Algunos gobiernos analizan planes de repatriación, mientras otros aguardan una eventual reapertura del tráfico aéreo comercial, que por el momento no muestra señales de normalización.