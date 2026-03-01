El presidente de Irán y mensaje directo: "Aplastaremos por la fuerza las bases del enemigo"

Irán "aplastará por la fuerza las bases del enemigo", según declaró este domingo el presidente Masoud Pezeshkian en un mensaje televisado emitido por la cadena estatal.
En un mensaje televisado, Masoud Pezeshkian aseguró que las Fuerzas Armadas actuarán “con poder” frente a las amenazas.
Irán "aplastará por la fuerza las bases del enemigo", según declaró este domingo el presidente Masoud Pezeshkian en un mensaje televisado emitido por la cadena estatal.
El mandatario ratificó que las fuerzas armadas del país actuarán "con poder" y que, como ha sucedido históricamente, "frustrarán a los enemigos" en el marco de la crisis desatada por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.
En su alocución, Pezeshkian confirmó formalmente que el consejo de liderazgo interino, del cual él mismo forma parte, "ha comenzado su labor" para garantizar la continuidad del régimen.
La puesta en marcha de este órgano provisional busca dar una señal de cohesión interna y fortaleza militar tras la acefalía del mando supremo. “Continuaremos con todas nuestras fuerzas por el camino marcado por el imán Khamenei”, enfatizó el presidente, vinculando la gestión del nuevo triunvirato con el legado del fundador de la República Islámica.
Con el inicio de estas actividades administrativas y de seguridad, el consejo asumió la conducción del país mientras se aguarda que la Asamblea de Expertos defina la sucesión permanente en Teherán.
Los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se reunirán de urgencia este domingo mediante videoconferencia para debatir una “respuesta unificada” frente a la escalada de agresiones provenientes de Irán.
La medida surge tras confirmarse el segundo día consecutivo de ataques iraníes contra diversos Estados de la región, una situación que forzó el cierre de los aeropuertos regionales y obligó a que el encuentro -que integra a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y Bahréin- se realice de forma virtual.
Según precisaron fuentes diplomáticas, la cita se centrará exclusivamente en coordinar acciones ante la ofensiva directa contra sus territorios.
El clima diplomático se tensó rápidamente con declaraciones cruzadas que marcan un fuerte distanciamiento de Teherán. Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos advirtió que la guerra de Irán “no es con sus vecinos” y calificó los bombardeos como un “error de cálculo” que ha dejado al régimen persa aislado en un momento crítico.