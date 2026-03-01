Irán puso al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
El régimen iraní designó como jefe del poderoso cuerpo militar a Ahmad Vahidi, señalado por la Justicia argentina como uno de los responsables intelectuales del ataque terrorista de 1994. La decisión se da en medio de una fuerte reconfiguración del poder en Teherán.
General Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Créditos: REUTERS/Morteza Nikoubazl
El gobierno de Irán nombró al general Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una designación que genera impacto internacional y reaviva el reclamo histórico de justicia por el atentado a la AMIAen Argentina.
Sobre el militar pesa una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el ataque terrorista perpetrado en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
Repercusiones por su vínculo con la causa AMIA
Vahidi es considerado por fiscales argentinos como uno de los ideólogos del atentado contra la mutual judía, el mayor ataque terrorista de la historia del país. La Justicia local mantiene pedidos de captura internacional vigentes en su contra, lo que lo convierte en prófugo a nivel global.
El militar tuvo una extensa trayectoria dentro del aparato de seguridad iraní. Entre otros cargos, fue comandante de la Fuerza Quds —unidad clave en operaciones exteriores— y también se desempeñó como ministro del Interior. Su perfil está asociado a los sectores más duros del régimen, lo que refuerza la lectura de continuidad en la línea política y militar de Teherán.
Desde Argentina, cada avance en su carrera genera fuertes cuestionamientos diplomáticos. A lo largo de los años, gobiernos y organizaciones comunitarias reclamaron cooperación judicial al régimen iraní para esclarecer el atentado, una causa que permanece sin condenas firmes.
Un nombramiento en medio de una crisis de liderazgo
La designación ocurre en un contexto de profunda inestabilidad dentro de la cúpula iraní. La Guardia Revolucionaria quedó golpeada tras la muerte de varios altos mandos en recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel, que provocaron una rápida reconfiguración del mando militar.
El reemplazo se produjo tras el fallecimiento del anterior jefe del cuerpo, en medio de una escalada regional que obligó al régimen a acelerar decisiones estratégicas para sostener su estructura de poder. En ese escenario, el ascenso de Vahidi es interpretado por analistas como una señal de cohesión interna y de endurecimiento frente a presiones externas.
La Guardia Revolucionaria es una de las instituciones más influyentes del sistema iraní. No solo cumple funciones militares, sino que también tiene peso político, económico y de seguridad interna. Por eso, el nombramiento de su comandante suele marcar el rumbo del país en materia geopolítica.
El avance de un acusado por la causa AMIA dentro de la jerarquía iraní vuelve a tensar el vínculo con Argentina y reabre un debate sensible en la política exterior. La investigación por el atentado sigue siendo una deuda histórica para el país y una bandera permanente de reclamo por parte de familiares de las víctimas y la comunidad judía.
Al mismo tiempo, la decisión de Teherán suma un nuevo elemento de tensión en Medio Oriente, en un contexto de alta volatilidad y cambios acelerados en el liderazgo iraní. Para la Argentina, el nombramiento tiene una dimensión particular: vuelve a poner en el centro de la escena internacional un atentado que, más de tres décadas después, continúa sin justicia.