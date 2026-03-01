Tensión internacional

Irán puso al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

El régimen iraní designó como jefe del poderoso cuerpo militar a Ahmad Vahidi, señalado por la Justicia argentina como uno de los responsables intelectuales del ataque terrorista de 1994. La decisión se da en medio de una fuerte reconfiguración del poder en Teherán.