Tensión en Medio Oriente

Donald Trump confirmó la muerte del ayatolá Alí Khamenei tras una ofensiva masiva en Teherán

El presidente de Estados Unidos anunció que el líder supremo de Irán falleció durante los bombardeos conjuntos con Israel en la denominada "Operación Furia Épica". Mientras Netanyahu asegura que "el plan para destruir a Israel dejó de existir", el régimen persa guarda un hermético silencio sobre la sucesión.