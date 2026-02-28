Crisis en Medio Oriente

Versiones encontradas sobre el ayatolá Alí Jamenei: Irán no confirma la muerte y crece la incertidumbre

Tras las declaraciones de Benjamin Netanyahu asegurando el deceso del Líder Supremo, el régimen de Teherán mantiene un hermetismo absoluto. El paradero de Alí Jamenei se convierte en un enigma que sacude el tablero geopolítico internacional.