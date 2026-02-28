Medio Oriente al rojo vivo: Israel y EE.UU atacaron Irán y el régimen responde

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado 28 de febrero durante la madrugada en Argentina, ya de mañana en aquella parte del mundo.
Objetivos iraníes fueron alcanzados en todo el territorio, incluso aseguran haber asesinado a altos líderes. Por su parte, los iraníes contestaron con ataques en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar.
La situación ocurrió tras semanas de negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes sobre el programa nuclear del país, en lo que decididamente es una escalada en las tensiones propias de medio oriente.
El presidente Donald Trump confirmó en un video publicado en redes sociales que Estados Unidos había iniciado una campaña militar “masiva” para “evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos” y sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”.
“Vamos a destruir sus misiles y a arrasar con su industria misilística”, agregó.
La reacción desde Teherán no se hizo esperar. Unas dos horas después, el gobierno israelí alertó a la población local y de países cercanos ante la posible represalia iraní.
Efectivamente, el régimen lanzó misiles y se escucharon explosiones en Baréin, Abu Dabi y Qatar, países con bases militares estadounidenses. También se han escuchado explosiones sobre Tel Aviv (Israel) y Dubái (EAU), destaca CNN.
“En este momento, la Fuerza Aérea Israelí está operando para interceptar y atacar las amenazas donde sea necesario para eliminarlas”, declararon las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el despliegue alcanza a "todos los objetivos sensibles, así como a la comunidad judía", con el fin de asegurar la vida y la libertad en suelo nacional. La disposición oficial establece un incremento inmediato de la vigilancia sobre la infraestructura crítica del país.
A través de las carteras ministeriales correspondientes, se fortalecerán de modo preventivo los dispositivos de protección, incluyendo un refuerzo especial en la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras con sede en la Argentina.
En simultáneo, desde la Cancillería se aclaró que “la Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.
Líderes mundiales han reaccionado a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, que provocaron represalias de Teherán en todo Medio Oriente.
Los presidentes del Consejo Europeo y de la Unión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, calificaron los ataques de “sumamente preocupantes” e instaron a “todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a los civiles y respetar plenamente el derecho internacional” en publicaciones separadas en X.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que “el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales”.
Escribió en X que “la escalada en curso es peligrosa para todos. Debe cesar”, e instó a Irán a “participar de buena fe en las negociaciones para poner fin a sus programas nucleares y balísticos, así como a sus actividades de desestabilización regional”.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró que su país “rechaza la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que constituye una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.
Añadió que España también “rechaza las acciones del régimen iraní y la Guardia Revolucionaria”, y añadió: “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Medio Oriente”.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que su país “apoya las acciones de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, y añadió que “Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Medio Oriente”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón afirmó que la “situación en Medio Oriente tiene un impacto significativo en Japón, incluso desde la perspectiva de la seguridad energética”, y añadió que el gobierno japonés “sigue de cerca los acontecimientos con gran preocupación”.
El diplomático de Rusia Mijaíl Ulianov declaró en una publicación en X que “la nueva agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán conlleva el peligro de un deterioro y una desestabilización significativos en Medio Oriente”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania declaró en X que “el régimen de Teherán tuvo todas las oportunidades para evitar un escenario violento”, y añadió: “Reafirmamos nuestra postura inquebrantable: deseamos seguridad, prosperidad y libertad al pueblo iraní, así como estabilidad y prosperidad para Medio Oriente”.
Las embajadas de la India en Israel e Irán aconsejaron a los ciudadanos indios en esos países que extremen la precaución, eviten viajes innecesarios y sigan de cerca la situación.