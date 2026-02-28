Tensión creciente

Medio Oriente al rojo vivo: Israel y EE.UU atacaron Irán y el régimen responde

Objetivos iraníes fueron alcanzados en todo el territorio, incluso aseguran haber asesinado a altos líderes. Por su parte, los iraníes contestaron con ataques en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar.