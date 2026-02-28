Argentina respaldó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

El Gobierno argentino expresó este sábado su apoyo formal a la ofensiva militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.
La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, expresó el respaldo del Gobierno argentino a la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que las acciones contribuirán a fortalecer el régimen de no proliferación nuclear.
A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Canciller Pablo Quirno sostuvo que “la Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.
El documento agrega que el país “confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”.
En esa línea, el Gobierno respaldó el accionar del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en una definición diplomática que reafirma el alineamiento estratégico de la administración de Javier Milei con ambos mandatarios.
El comunicado oficial apuntó directamente contra el régimen iraní, al señalar que, “pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional”, Teherán no desmanteló completamente su programa nuclear ni cesó sus actividades sensibles de enriquecimiento.
Además, cuestionó el apoyo iraní a actores armados no estatales que operan en distintos países de la región, lo que —según la posición argentina— constituye “una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.
En el mismo texto, la Cancillería condenó la represalia lanzada por Irán mediante misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait.
Ante la escalada militar y el incremento de la tensión en Medio Oriente, el Ejecutivo decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en el territorio argentino. La medida incluye el refuerzo de controles fronterizos, mayor vigilancia en sedes diplomáticas extranjeras y protección adicional en “objetivos sensibles”.
Asimismo, el comunicado oficial precisó que se extremarán medidas de prevención en relación con la comunidad judía en el país, en el marco de un esquema preventivo frente a posibles repercusiones del conflicto internacional.
Por último, la Cancillería informó que se encuentra coordinando con la red consular argentina en la región afectada, que mantiene contacto permanente con los ciudadanos argentinos residentes o en tránsito, a fin de brindar asistencia ante cualquier eventualidad.
“La Argentina reafirma su solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional”, finaliza el comunicado.