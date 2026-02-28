#HOY:

A través de un comunicado

Argentina respaldó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, expresó el respaldo del Gobierno argentino a la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que las acciones contribuirán a fortalecer el régimen de no proliferación nuclear.

Argentina respaldó la ofensiva y habló de "estabilidad duradera".
Por: 

El Gobierno argentino expresó este sábado su apoyo formal a la ofensiva militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.

A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Canciller Pablo Quirno sostuvo que “la Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.

El documento agrega que el país “confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”.

Argentina's Foreign Minister Pablo Quirno speaks during the presentation of Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi candidacy for United Nations secretary-general, in Buenos Aires, Argentina, December 22, 2025. REUTERS/Tomas CuestaArgentina respaldó la ofensiva y habló de “estabilidad duradera”. Credito: REUTERS/Tomas Cuesta

En esa línea, el Gobierno respaldó el accionar del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en una definición diplomática que reafirma el alineamiento estratégico de la administración de Javier Milei con ambos mandatarios.

Críticas al programa nuclear iraní y condena a la represalia

El comunicado oficial apuntó directamente contra el régimen iraní, al señalar que, “pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional”, Teherán no desmanteló completamente su programa nuclear ni cesó sus actividades sensibles de enriquecimiento.

Smoke rises after reported Iranian missile attacks, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAYCancillería condenó la represalia lanzada por Irán mediante misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait. Credito: REUTER

Además, cuestionó el apoyo iraní a actores armados no estatales que operan en distintos países de la región, lo que —según la posición argentina— constituye “una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.

En el mismo texto, la Cancillería condenó la represalia lanzada por Irán mediante misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait.

Seguridad reforzada y monitoreo consular

Ante la escalada militar y el incremento de la tensión en Medio Oriente, el Ejecutivo decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en el territorio argentino. La medida incluye el refuerzo de controles fronterizos, mayor vigilancia en sedes diplomáticas extranjeras y protección adicional en “objetivos sensibles”.

A satellite image shows black smoke rising and heavy damage at Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's compound, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Tehran, Iran February 28, 2026. Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDITCancillería condenó la represalia lanzada por Irán mediante misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait.

Asimismo, el comunicado oficial precisó que se extremarán medidas de prevención en relación con la comunidad judía en el país, en el marco de un esquema preventivo frente a posibles repercusiones del conflicto internacional.

Por último, la Cancillería informó que se encuentra coordinando con la red consular argentina en la región afectada, que mantiene contacto permanente con los ciudadanos argentinos residentes o en tránsito, a fin de brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

A taxi driver holds a "Lion and Sun" pre-Iranian revolution flag out of his cab, as people attend a demonstration in support of military action against the Iranian regime, following strikes by the U.S. and Israel against Iran, outside the Iranian embassy in London, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Toby MelvilleMiles de iraníes en toda Europa salieron a celebrar la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Credito: REUTERS/Toby Melville

“La Argentina reafirma su solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional”, finaliza el comunicado.

