El Gobierno eleva el nivel de seguridad: refuerzan fronteras, embajadas y objetivos críticos por la crisis en Medio Oriente
Ante la escalada bélica en Medio Oriente, la Oficina del Presidente informó que el mandatario Javier Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a "Alto" en todo el territorio argentino. La medida busca blindar objetivos estratégicos, instituciones de la comunidad judía y delegaciones diplomáticas para garantizar la integridad de los habitantes frente al complejo escenario internacional.
Milei ordena reforzar la seguridad nacional ante la escalada en Medio Oriente. Foto: Archivo
Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el despliegue alcanza a "todos los objetivos sensibles, así como a la comunidad judía", con el fin de asegurar la vida y la libertad en suelo nacional. La disposición oficial establece un incremento inmediato de la vigilancia sobre la infraestructura crítica del país.
A través de las carteras ministeriales correspondientes, se fortalecerán de modo preventivo los dispositivos de protección, incluyendo un refuerzo especial en la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras con sede en la Argentina.
Vigilancia de inteligencia y cooperación internacional
Por instrucción directa del Poder Ejecutivo, el Sistema de Inteligencia Nacional ha iniciado un monitoreo permanente de la evolución de los acontecimientos.
Milei ordena reforzar la seguridad nacional ante la escalada en Medio Oriente. Credito: REUTERS/Denis Balibouse
Estas tareas se realizarán en estrecha cooperación con agencias internacionales, con el objetivo de lograr la "detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional".
El esquema de prevención contempla un trabajo articulado entre la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Federales.
Activación de protocolos en pasos fronterizos
Como parte del blindaje de seguridad, se ha activado un protocolo de alerta en las fronteras nacionales. Esta medida implica un refuerzo de controles, con mayor rigurosidad en los procesos de ingreso y egreso al país.