En todo el país

El Gobierno eleva el nivel de seguridad: refuerzan fronteras, embajadas y objetivos críticos por la crisis en Medio Oriente

Ante la escalada bélica en Medio Oriente, la Oficina del Presidente informó que el mandatario Javier Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a "Alto" en todo el territorio argentino. La medida busca blindar objetivos estratégicos, instituciones de la comunidad judía y delegaciones diplomáticas para garantizar la integridad de los habitantes frente al complejo escenario internacional.