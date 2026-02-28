#HOY:

"Es una grave amenaza para la seguridad mundial"

La Unión Europea condena a Irán y refuerza su red consular en la región

Tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán, la Unión Europea endureció su discurso frente a Teherán. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, calificó al régimen iraní como “una grave amenaza para la seguridad mundial”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “máxima moderación” y respeto al derecho internacional.

Kaja Kallas y von der Leyen alertan sobre el riesgo global del régimen iraní. Credito: REUTERS/Liesa JohannssenKaja Kallas y von der Leyen alertan sobre el riesgo global del régimen iraní. Credito: REUTERS/Liesa Johannssen
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, sostuvo que los programas nucleares iraníes y su respaldo a organizaciones armadas en la región constituyen “una grave amenaza para la seguridad mundial”.

“El régimen iraní ha matado a miles de personas”, afirmó en redes sociales, al tiempo que describió como “peligrosos” los últimos acontecimientos en Medio Oriente.

European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and European Commission Vice-President Kaja Kallas addresses the European Parliament plenary on territorial integrity and sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark, in Strasbourg, France January 20, 2026. REUTERS/Yves Herman“El régimen iraní ha matado a miles de personas”, afirmó en redes sociales. Credito: REUTERS/Yves Herman

En paralelo, confirmó que la UE inició la retirada de su personal no esencial en la zona como medida preventiva ante la escalada militar.

Protección consular y coordinación diplomática

Kallas subrayó que la prioridad del bloque es la protección de los civiles y el respeto al derecho internacional humanitario. “Nuestra red consular está plenamente movilizada para facilitar la salida de los ciudadanos de la UE”, aseguró.

European Commission President Ursula von der Leyen addresses a conference on the EU's eastern regions bordering Russia, Belarus and Ukraine, in Brussels, Belgium, February 26, 2026. REUTERS/Yves HermanUrsula von der Leyen, pidió “la máxima moderación” a todas las partes involucradas en la escalada.

La funcionaria también informó que mantuvo conversaciones con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y con otros responsables regionales, y señaló que Bruselas trabaja en coordinación con socios árabes para explorar posibles salidas diplomáticas.

Von der Leyen: “Máxima moderación”

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “la máxima moderación” a todas las partes involucradas en la escalada.

“Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, expresó en una declaración conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Ambos dirigentes reafirmaron el compromiso del bloque con la estabilidad regional y aseguraron que se adoptarán “todas las medidas necesarias” para respaldar a los ciudadanos europeos en la zona.

Sanciones y presión política

Desde Bruselas recordaron que el bloque ha adoptado amplias sanciones contra el régimen iraní y contra la Guardia Revolucionaria, incluida recientemente en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

La Unión Europea insiste en que ha promovido de manera constante una solución negociada para abordar los programas nucleares y balísticos de Irán, en línea con los esfuerzos internacionales de no proliferación.

