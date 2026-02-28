La Unión Europea condena a Irán y refuerza su red consular en la región

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, sostuvo que los programas nucleares iraníes y su respaldo a organizaciones armadas en la región constituyen “una grave amenaza para la seguridad mundial”.
Tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán, la Unión Europea endureció su discurso frente a Teherán. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, calificó al régimen iraní como “una grave amenaza para la seguridad mundial”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “máxima moderación” y respeto al derecho internacional.
“El régimen iraní ha matado a miles de personas”, afirmó en redes sociales, al tiempo que describió como “peligrosos” los últimos acontecimientos en Medio Oriente.
En paralelo, confirmó que la UE inició la retirada de su personal no esencial en la zona como medida preventiva ante la escalada militar.
Kallas subrayó que la prioridad del bloque es la protección de los civiles y el respeto al derecho internacional humanitario. “Nuestra red consular está plenamente movilizada para facilitar la salida de los ciudadanos de la UE”, aseguró.
La funcionaria también informó que mantuvo conversaciones con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y con otros responsables regionales, y señaló que Bruselas trabaja en coordinación con socios árabes para explorar posibles salidas diplomáticas.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “la máxima moderación” a todas las partes involucradas en la escalada.
“Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, expresó en una declaración conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Ambos dirigentes reafirmaron el compromiso del bloque con la estabilidad regional y aseguraron que se adoptarán “todas las medidas necesarias” para respaldar a los ciudadanos europeos en la zona.
Desde Bruselas recordaron que el bloque ha adoptado amplias sanciones contra el régimen iraní y contra la Guardia Revolucionaria, incluida recientemente en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
La Unión Europea insiste en que ha promovido de manera constante una solución negociada para abordar los programas nucleares y balísticos de Irán, en línea con los esfuerzos internacionales de no proliferación.