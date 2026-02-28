"Es una grave amenaza para la seguridad mundial"

La Unión Europea condena a Irán y refuerza su red consular en la región

Tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán, la Unión Europea endureció su discurso frente a Teherán. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, calificó al régimen iraní como “una grave amenaza para la seguridad mundial”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “máxima moderación” y respeto al derecho internacional.