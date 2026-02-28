Fallo de Cámara

Confirmaron la condena contra el misterioso hombre que intentó abrir la camioneta de Rosatti

El incidente ocurrió el 30 de mayo de 2024, frente a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sostienen que se trató de un hecho enmarcado en un contexto de “hostigamiento y presiones” que sufría en ese momento el santafesino, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.