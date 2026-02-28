Qué dijo Juliana Awada tras los rumores que la relacionan con el rey Felipe VI
La ex primera dama compartió un mensaje en redes sociales que fue interpretado como una respuesta indirecta a las versiones que circularon en los últimos días y que desataron un fuerte debate mediático.
Juliana Awada reapareció en redes sociales con un mensaje sugestivo.
Juliana Awada quedó en el centro de la escena mediática luego de que comenzaran a circular versiones que la vinculan sentimentalmente con el rey Felipe VI, en un contexto marcado por la reciente confirmación de su separación del ex presidente Mauricio Macri. El rumor generó un fuerte revuelo tanto en redes sociales como en programas de espectáculos.
La versión tomó fuerza después de ser mencionada por el periodista Rodrigo Lussich en el programa Intrusos, donde además deslizó que el vínculo entre Felipe VI y la reina Letizia estaría “disuelto de hecho” desde hace más de una década.
El posteoque reavivóla polémica
Tras varias semanas de silencio y sin responder de manera directa a los trascendidos, la diseñadora decidió expresarse a través de sus redes sociales. Lo hizo con una publicación breve pero sugestiva, que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las versiones que circulan.
El posteo de Juliana.
La imagen, con fondo blanco y tipografía similar a la de una máquina de escribir, incluía una reflexión que rápidamente se volvió viral y alimentó distintas lecturas sobre su destinatario.
La frase queencendiólas interpretaciones
El mensaje compartido por Awada decía: “A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego”. Sin agregar contexto ni aclaraciones, la publicación fue interpretada por muchos como una toma de posición frente a la exposición mediática.
Juliana Awada fue primera dama durante la presidencia de Mauricio Macri.
Lejos de calmar las especulaciones, el posteo volvió a colocarla en el centro del debate y sumó nuevas hipótesis sobre el momento personal que atraviesa.
El debate en la televisión
El tema también fue abordado en el programa La mañana con Moria, donde Moria Casán y el periodista Gustavo Méndez analizaron el contenido del mensaje.
Mientras Casán ironizó sobre la frase y la definió como “de sobrecito de azúcar”, Méndez sostuvo que el texto estaría dirigido a Macri, su expareja, y no tendría relación con los rumores que la vinculan con el monarca español.
Por ahora, Awada no volvió a referirse al tema de manera explícita, pero su publicación fue suficiente para mantener encendida la polémica y seguir alimentando el interés público en torno a su vida personal.