Se rumorea una tercera en discordia entre el Rey Felipe y Letizia: ¿es Juliana Awada?
Tras confirmarse su separación de Mauricio Macri, la empresaria argentina quedó en el centro de todas las miradas. Versiones provenientes de España y del "círculo rojo" local aseguran que existiría un vínculo sentimental con el monarca, quien atraviesa una profunda crisis matrimonial con la Reina.
Desde hace meses, la prensa especializada en realeza especula con que Felipe VI y Letizia Ortiz estarían separados de hecho.
El tablero político y social, tanto en la Argentina como en España, se vio sacudido este lunes por una versión periodística que parece salida de un guion de ficción, pero que cobra fuerza en los ámbitos de poder. Juliana Awada, la exprimera dama argentina, fue señalada como la presunta "tercera en discordia" en el matrimonio del Rey Felipe VI de Borbón y la Reina Letizia.
El rumor, que se propagó rápidamente tras ser revelado en el programa "Intrusos" (América TV), sitúa a la empresaria textil en un escenario de relevancia mundial. Según los informes, el "círculo rojo" —integrado por influyentes empresarios, banqueros y lobistas— comenta por lo bajo que la cercanía entre Awada y el monarca español habría trascendido la histórica relación protocolar que unió a ambas familias durante la presidencia de Mauricio Macri.
La reina Letizia y Juliana Awada. REUTERS/Susana Vera
El fin de un ciclo y el inicio de otro
La noticia llega semanas después de que se conociera de manera oficial la ruptura definitiva entre Juliana Awada y Mauricio Macri. Mientras al exmandatario se lo vincula con figuras del espectáculo local, el destino sentimental de Awada habría apuntado hacia el Palacio de la Zarzuela.
Fuentes cercanas a la prensa internacional indican que el vínculo entre el Rey Felipe y Juliana se habría intensificado en el último tiempo, aprovechando los frecuentes viajes de la empresaria a Europa. Cabe recordar que la relación entre los Borbón y los Macri siempre fue de una cercanía notable, destacándose en cada visita de Estado el "duelo de estilos" y la buena sintonía entre Awada y Letizia, una cordialidad que hoy parece haber quedado en el pasado.
La relación entre los Borbón y los Macri siempre fue de una cercanía notable. REUTERS/Chema Moya
Crisis en la Corona Española
El contexto en España no es ajeno a estos rumores. Desde hace meses, la prensa especializada en realeza especula con que Felipe VI y Letizia Ortiz estarían separados de hecho. De acuerdo a las versiones que circulan en Madrid, la pareja real estaría esperando un momento institucional oportuno para formalizar el divorcio, posiblemente cuando la heredera al trono, la Princesa Leonor, alcance una mayor estabilidad en su formación institucional.
Un dato que no pasó desapercibido para los analistas fue el último mensaje de Navidad del Rey, el cual brindó en absoluta soledad, rompiendo con la tradición de mostrarse junto a su familia, lo que alimentó las sospechas de una fractura irreversible en el matrimonio real.
Una moneda en el aire
Por el momento, no existe confirmación oficial ni de la Casa Real española ni del entorno directo de Juliana Awada. Sin embargo, la magnitud de los nombres involucrados ha convertido a esta versión en el "bombazo" informativo del año.
De confirmarse, la Argentina volvería a tener a una mujer en el epicentro de la monarquía europea, aunque esta vez en medio de un escándalo que promete seguir sumando capítulos.