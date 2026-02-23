Escándalo internacional

Se rumorea una tercera en discordia entre el Rey Felipe y Letizia: ¿es Juliana Awada?

Tras confirmarse su separación de Mauricio Macri, la empresaria argentina quedó en el centro de todas las miradas. Versiones provenientes de España y del "círculo rojo" local aseguran que existiría un vínculo sentimental con el monarca, quien atraviesa una profunda crisis matrimonial con la Reina.