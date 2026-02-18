Guillermina Valdés reveló que Mauricio Macri le escribió tras separarse de Juliana Awada: qué decían los mensajes

En medio de versiones que la vincularon sentimentalmente con Mauricio Macri luego de su separación de Juliana Awada, la empresaria y actriz Guillermina Valdés rompió el silencio y aclaró qué ocurrió realmente entre ellos: confirmó que el expresidente le envió un mensaje, pero negó cualquier tipo de vínculo romántico.
Un mensaje que generó rumores
La polémica nació tras la confirmación de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, anunciada oficialmente a principios de este año después de más de 15 años de relación y una hija en común. A partir de ese momento, distintos sectores del espectáculo y la farándula comenzaron a circular versiones que vinculaban al expresidente con distintas figuras públicas, entre ellas Guillermina Valdés.
Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli ya llevan cuatro meses separados y pareciera que muy bien
En ese contexto, la periodista Ximena Rijel aseguró que Macri tendría “una lista de famosas” con las que le gustaría conocer más de cerca, y que Valdés encabezaría esa nómina. La información, que empezó a difundirse rápidamente en redes sociales y programas de entretenimiento, generó una gran curiosidad por conocer la verdad detrás del supuesto acercamiento.
La aclaración de Valdés
Frente a estas versiones, Guillermina Valdés enfrentó los rumores durante una entrevista con la periodista Laura Ubfal y fue contundente al respecto. “En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas”, aseguró, dejando en claro que no hubo ningún tipo de encuentro ni relación más allá de ese breve mensaje.
La empresaria fue incluso más allá y desmintió que haya habido reuniones personales: “Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental. Estoy sola”, expresó, subrayando que su situación sentimental es independiente y que no existe ningún vínculo afectivo con Macri.
En el caso de Macri, su separación de Juliana Awada marcó un antes y un después en su presencia mediática.
Con esta declaración, Valdés buscó ponerle un freno a los trascendidos que venían tomando fuerza en los últimos días y que habían colocado su nombre en el centro de una especulación que mezcló política, espectáculo y vida íntima.
Repercusiones y contexto
La aclaración de Guillermina Valdés no solo sorprendió a quienes seguían atentamente las versiones mediáticas, sino que también reavivó el interés en torno a cómo figuras públicas transitan sus vínculos personales bajo la lupa de los medios. En el caso de Macri, su separación de Juliana Awada marcó un antes y un después en su presencia mediática y este episodio se sumó a un conjunto de situaciones que lo mantienen en la escena pública, tanto en política como en el plano personal.
Además, la difusión de este tipo de rumores subraya la creciente tendencia de vincular a personalidades de distintos ámbitos —político, artístico y cultural— en especulaciones que muchas veces exceden los hechos confirmados por los protagonistas.
Con firmeza y precisión, Guillermina Valdés aprovechó el espacio de la entrevista para desmentir el supuesto romance con Mauricio Macri y aclarar que el contacto entre ambos se limitó a un breve mensaje, sin mayores consecuencias ni encuentros personales. Su contundente declaración desactivó las especulaciones y puso sobre la mesa la importancia de separar hechos verificables de rumores sin sustento.