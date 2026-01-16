#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Reacomodamientos en el PRO

Mauricio Macri reapareció en Italia, tras la separación con Juliana Awada

El expresidente volvió a mostrarse en público con un posteo dando una clase en la Bologna Business School, a pocos días de que se confirmara su separación. En tanto, el partido amarillo designó a Fernando De Andreis como secretario general

En medio de cambios personales, el líder político participa en actividades académicas en Europa.En medio de cambios personales, el líder político participa en actividades académicas en Europa.
Seguinos en
Por: 

Mauricio Macri volvió a mostrarse en público con un posteo desde Italia donde se mostró dictando clases en la Bologna Business School, a pocos días de que se confirmara su separación de Juliana Awada.

"Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School", escribió el expresidente en su cuenta de Instagram.

mauricio macriMauricio Macri se mostró dando una clase en la Bologna Business School.

El expresidente publicó el mensaje desde la ciudad italiana, donde participa de actividades académicas vinculadas a liderazgo. "Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan", agregó Macri en el posteo, que acompañó con fotografías en las aulas de esa institución, ubicada en una de las ciudades universitarias más importantes de Europa.

Fue la primera reaparición pública del exmandatario tras conocerse la ruptura con Awada, con quien compartió más de 15 años de relación. En el entorno de la empresaria, en cambio, hubo una señal previa en redes: Awada había escrito que atraviesan “procesos íntimos” que necesitan “tiempo, silencio y cuidado”, sin dar mayores precisiones.

Cambios en el PRO

Mientras Macri se mostraba en Italia, el PRO informó un recambio en su estructura: Fernando De Andreis fue designado secretario general del partido, en reemplazo de Facundo Pérez Carletti, quien asumió como legislador provincial en Santiago del Estero.

fernando de andreisFernando De Andreis fue designado secretario general del PRO a nivel nacional.

Según el comunicado partidario citado por distintos medios, la decisión busca abrir “una nueva etapa” con foco en “renovar” y “modernizar” el espacio y fortalecer su armado federal.

De Andreis también se expresó públicamente y planteó que los partidos atraviesan un tiempo “fascinante y peligroso”, con desafíos de adaptación y reconstrucción de representatividad.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Mauricio Macri
Italia
PRO

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro