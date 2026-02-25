Vinculan sentimentalmente Chloe Bello, la ex de Gustavo Cerati, con Mauricio Macri

El mundo del espectáculo y la política nacional se vieron sacudidos en las últimas horas por una versión que nadie esperaba. Chloe Bello, la reconocida modelo que saltó a la masividad mediática por ser la última pareja del legendario Gustavo Cerati, fue vinculada sentimentalmente con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri.
Aunque ambos pertenecen a mundos que suelen cruzarse en eventos benéficos o galas exclusivas, los rumores de una cercanía mayor comenzaron a cobrar fuerza tras una serie de encuentros en el ámbito privado y nocturno de Buenos Aires. Según trascendió en programas de espectáculos, la química entre ambos habría sido evidente para quienes compartieron espacio con ellos.
Su relación con Gustavo Cerati la marcó a fuego.
Un encuentro que encendió las alarmas
La chispa que inició el incendio mediático se sitúa en un exclusivo restaurante de la Costanera. Testigos presenciales aseguran haber visto a Macri y Bello compartiendo una cena distendida, lejos de los protocolos políticos a los que el exmandatario suele estar acostumbrado.
Lo que en principio podría haber pasado como una reunión social entre conocidos, tomó otro matiz debido a la actitud de ambos. Según detallaron fuentes cercanas al entorno de la moda, Chloe se habría mostrado muy cómoda y risueña, mientras que el dirigente del PRO habría desplegado su faceta más carismática.
Chloe Bello siempre ha mantenido un perfil complejo ante los medios. Su relación con Gustavo Cerati la marcó a fuego, especialmente por haber sido su acompañante durante los fatídicos momentos del ACV que sufrió el músico en Venezuela. Tras años de relativo bajo perfil y residencia en el exterior, su regreso a la escena pública argentina siempre genera impacto.
Dueña de una belleza disruptiva y un estilo "rebelde", Bello ha sabido construir una carrera sólida en las pasarelas internacionales. Sin embargo, su vida privada siempre ha sido objeto de especulación, y este posible vínculo con una de las figuras políticas más relevantes del país la vuelve a colocar en el centro del ojo público.
Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron en enero de 2026.
Macri soltero tras su ruptura con Juliana Awada
Por el lado de Mauricio Macri, cualquier rumor de esta índole genera un sismo comunicacional, especialmente tras el drástico cambio en su situación sentimental. El exmandatario se separó de Juliana Awada en enero de 2026, poniendo fin a una relación de más de quince años que siempre se mostró como una de las más consolidadas y estéticas del poder en Argentina.
Desde aquel quiebre a principios de año, Macri ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal, enfocándose en su rol político y deportivo. Sin embargo, su reciente soltería ha disparado las especulaciones.
Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial ni declaraciones directas de los protagonistas. En el entorno de Macri, el silencio es absoluto, una estrategia habitual para dejar que los rumores se diluyan. No obstante, en los pasillos de la farándula, el nombre de Chloe Bello suena cada vez con más fuerza como la "nueva amistad especial" del ingeniero.