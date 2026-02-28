Controles policiales por cuidacoches en Santa Fe: 39 traslados y despliegue en zonas críticas

Mirá tambiénCuidacoches en Santa Fe: breve historia de un largo problema que aún no se logra solucionar
Como parte de las acciones orientadas a organizar el uso del espacio público y reforzar la seguridad de la ciudadanía, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dio a conocer el balance de los operativos y el relevamiento efectuado sobre la actividad de “cuidacoches” en la ciudad de Santa Fe, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 25 de febrero de 2026.
Cabe destacar que se trata de una problemática compleja, al no existir por el momento una normativa homogénea. Durante el período analizado, el sistema de emergencias 911 registró 175 eventos vinculados a esta actividad.
“El 49 % se concentró en cuatro zonas principales: el microcentro, la Terminal de Omnibus, bulevares Pellegrini y Gálvez, y el barrio Barranquitas”, indicó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Virginia Coudannes.
Zonas con mayor incidencia
En el área céntrica se registró el 17% de los episodios. “Las denuncias más frecuentes refieren a amenazas y desórdenes protagonizados por cuidacoches que exigen pagos a conductores, generando conflictos en sectores comerciales y bancarios”, indicó la funcionaria.
La zona de la Terminal concentró el 6% de los incidentes, con reportes recurrentes de amenazas y tentativas de robo a vehículos estacionados. Las franjas horarias críticas se ubican entre las 14 y las 21.
En Bulevar Pellegrini se registró el 13% de los casos. Allí se identificó a unas diez personas dedicadas a esta actividad y se denunciaron agresiones e intimidaciones, incluso con armas blancas.
Barranquitas también concentró el 13% de los eventos. “En este sector se reportaron amenazas a conductores detenidos en semáforos, conflictos vinculados al consumo de sustancias y situaciones de hostigamiento”, señaló Coudannes.
Intervenciones y traslados
Como resultado de los operativos de prevención y respuesta inmediata, en el período analizado se concretaron 39 aprehensiones, lo que representa casi el 10% de las 334 personas relevadas por el municipio como dedicadas a esta actividad. Cabe destacar que estos números pertenecen solamente a intervenciones policiales.
Las actuaciones se vinculan principalmente con infracciones contravencionales -como desorden en la vía pública- y con delitos tales como resistencia a la autoridad, lesiones leves, robo y tentativa de robo, desobediencia judicial, violencia de género, hurto, robo calificado y tentativa de homicidio.
Estrategia integral
Los operativos combinan patrullaje focalizado, respuesta inmediata ante denuncias al 911, articulación con el Ministerio Público de la Acusación y coordinación con el municipio local.
El abordaje apunta a disuadir conductas intimidatorias en la vía pública, recuperar el orden urbano y proteger a vecinos, comerciantes y conductores.
“La estrategia se apoya en el análisis de datos, la territorialización del despliegue policial y la tolerancia cero frente a situaciones de violencia o intimidación en el espacio público, con el objetivo de garantizar reglas claras y mayor tranquilidad para la ciudadanía”, concluyó Coudannes.