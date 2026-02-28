Balance

Controles policiales por cuidacoches en Santa Fe: 39 traslados y despliegue en zonas críticas

Entre el 1 de enero y el 25 de febrero, el sistema 911 contabilizó 175 llamados relacionados con la actividad de cuidacoches. Cerca del 50 % de esos episodios se concentró en cuatro sectores de la ciudad, lo que motivó un refuerzo del despliegue policial en esas zonas.