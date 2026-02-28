Estados Unidos e Israel atacaron Irán

"La hora de su libertad ha llegado", señaló Trump tras la ofensiva contra Teherán

A través de un mensaje oficial, el presidente Donald Trump confirmó el inicio de "operaciones de combate de gran envergadura", justificando la ofensiva como una medida imperativa para frenar el programa nuclear de Teherán y desmantelar el apoyo del régimen al terrorismo global.