Estados Unidos e Israel atacaron Irán

"La hora de su libertad ha llegado", señaló Trump tras la ofensiva contra Teherán

A través de un mensaje oficial, el presidente Donald Trump confirmó el inicio de "operaciones de combate de gran envergadura", justificando la ofensiva como una medida imperativa para frenar el programa nuclear de Teherán y desmantelar el apoyo del régimen al terrorismo global.

“Irán nunca tendrá un arma nuclear”: indicó Trump.“Irán nunca tendrá un arma nuclear”: indicó Trump.
La operación conjunta se manifestó mediante una serie de ataques estratégicos en territorio iraní.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar, activando el lanzamiento de misiles y drones dirigidos tanto hacia suelo israelí como hacia las bases militares estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

U.S. President Donald Trump looks on after disembarking Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz TPX IMAGES OF THE DAY“Irán nunca tendrá un arma nuclear”: indicó Trump.

Poco después de confirmarse las acciones, el presidente Donald Trump publicó un video de ocho minutos detallando los objetivos de la campaña.

El mandatario estadounidense presentó la ofensiva no solo como una medida de contención, sino como el inicio de una campaña orientada a un cambio de régimen en el país persa.

"Nunca tendrán un arma nuclear"

En su alocución, Trump fue tajante respecto a las ambiciones atómicas del régimen iraní. "Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear", afirmó.

El republicano aseguró que la inteligencia estadounidense confirmó que Teherán continuó el desarrollo de su programa nuclear y de misiles balísticos con capacidad de alcanzar territorio estadounidense.

Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer“Irán nunca tendrá un arma nuclear”: indicó Trump.

Dirigiéndose directamente a la población local, Trump declaró: "Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado".

En este sentido, instó a la ciudadanía a "tomar el control de su gobierno", alegando que su administración está dispuesta a llegar más lejos que cualquier gestión anterior para eliminar lo que considera una "amenaza inminente".

El historial de agresiones

Para justificar la intervención, el presidente realizó un repaso histórico de casi cinco décadas de hostilidades. Mencionó la crisis de los rehenes en la Embajada de EE. UU. en 1979, el atentado contra el cuartel de los marines en Beirut en 1983 y el ataque al USS Cole en el año 2000.

Smoke rises following an explosion, after Israel's Defence Minister Israel Katz said Israel had launched a pre-emptive attack against Iran, in Tehran, Iran February 28, 2026 in this screen grab taken from video. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY IRAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAN. NO USE BBC PERSIAN.NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE ?IRAN? INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - UPDATING BYLINE“Irán nunca tendrá un arma nuclear”: indicó Trump.

"Durante 47 años, el régimen iraní ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre", señaló Trump, vinculando directamente a Teherán con el financiamiento de milicias en Líbano, Yemen, Siria e Irak. Asimismo, responsabilizó al régimen por los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, calificando a Irán como el "principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo".

El mandatario recordó la Operación Midnight Hammer, ejecutada el 22 de junio de 2025, la cual —según sus declaraciones— logró destruir instalaciones nucleares clave en Fordo, Natanz e Isfahan.

Smoke rises after the state news agency reported missile attack on the service center of the U.S. Fifth Fleet, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain February 28, 2026 in this still image obtained from a video. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VERIFICATION: -Buildings, road layout, and harbor matched satellite imagery -Date verified by original file metadata -Bahrain said that the service center of the U.S. Fifth Fleet had been subjected to a missile attack -Smoke is coming from the direction of the U.S. Naval Base in Manama, Bahrain“Irán nunca tendrá un arma nuclear”: indicó Trump.

Trump sostuvo que, tras aquel ataque, Washington intentó agotar las vías diplomáticas para alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, acusó al régimen de persistir en su "malicioso intento" de obtener armamento atómico.

"Lo intentamos. Querían hacerlo, no querían hacerlo... Solo querían practicar el mal. Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas", concluyó el presidente, reafirmando que la acción militar actual es la respuesta final ante el fracaso de las negociaciones.

