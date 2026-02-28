"La hora de su libertad ha llegado", señaló Trump tras la ofensiva contra Teherán

La operación conjunta se manifestó mediante una serie de ataques estratégicos en territorio iraní.
A través de un mensaje oficial, el presidente Donald Trump confirmó el inicio de "operaciones de combate de gran envergadura", justificando la ofensiva como una medida imperativa para frenar el programa nuclear de Teherán y desmantelar el apoyo del régimen al terrorismo global.
La operación conjunta se manifestó mediante una serie de ataques estratégicos en territorio iraní.
La respuesta de Teherán no se hizo esperar, activando el lanzamiento de misiles y drones dirigidos tanto hacia suelo israelí como hacia las bases militares estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.
Poco después de confirmarse las acciones, el presidente Donald Trump publicó un video de ocho minutos detallando los objetivos de la campaña.
El mandatario estadounidense presentó la ofensiva no solo como una medida de contención, sino como el inicio de una campaña orientada a un cambio de régimen en el país persa.
En su alocución, Trump fue tajante respecto a las ambiciones atómicas del régimen iraní. "Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear", afirmó.
El republicano aseguró que la inteligencia estadounidense confirmó que Teherán continuó el desarrollo de su programa nuclear y de misiles balísticos con capacidad de alcanzar territorio estadounidense.
Dirigiéndose directamente a la población local, Trump declaró: "Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado".
En este sentido, instó a la ciudadanía a "tomar el control de su gobierno", alegando que su administración está dispuesta a llegar más lejos que cualquier gestión anterior para eliminar lo que considera una "amenaza inminente".
Para justificar la intervención, el presidente realizó un repaso histórico de casi cinco décadas de hostilidades. Mencionó la crisis de los rehenes en la Embajada de EE. UU. en 1979, el atentado contra el cuartel de los marines en Beirut en 1983 y el ataque al USS Cole en el año 2000.
"Durante 47 años, el régimen iraní ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre", señaló Trump, vinculando directamente a Teherán con el financiamiento de milicias en Líbano, Yemen, Siria e Irak. Asimismo, responsabilizó al régimen por los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, calificando a Irán como el "principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo".
El mandatario recordó la Operación Midnight Hammer, ejecutada el 22 de junio de 2025, la cual —según sus declaraciones— logró destruir instalaciones nucleares clave en Fordo, Natanz e Isfahan.
Trump sostuvo que, tras aquel ataque, Washington intentó agotar las vías diplomáticas para alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, acusó al régimen de persistir en su "malicioso intento" de obtener armamento atómico.
"Lo intentamos. Querían hacerlo, no querían hacerlo... Solo querían practicar el mal. Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas", concluyó el presidente, reafirmando que la acción militar actual es la respuesta final ante el fracaso de las negociaciones.