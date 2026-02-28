Alerta mundial

Tensión extrema en Medio Oriente: el Estrecho de Ormuz entra en zona de parálisis tras los ataques cruzados

Luego de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, el tráfico marítimo en el principal corredor petrolero del mundo cayó un 25%. Gigantescos petroleros que transportan millones de barriles dieron media vuelta este sábado ante la inseguridad en la zona.