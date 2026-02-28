Alerta mundial

Fotos y videos: así se vieron los ataques en Medio Oriente

La contraofensiva de Irán tras los bombardeos de EE.UU. e Israel convirtió a las lujosas capitales del Golfo en escenarios de guerra. Desde el impacto en la sede de la Quinta Flota hasta las explosiones en las zonas más exclusivas de Dubái, las imágenes revelan una jornada de pánico y destrucción.