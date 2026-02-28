#HOY:

Fotos y videos: así se vieron los ataques en Medio Oriente

La contraofensiva de Irán tras los bombardeos de EE.UU. e Israel convirtió a las lujosas capitales del Golfo en escenarios de guerra. Desde el impacto en la sede de la Quinta Flota hasta las explosiones en las zonas más exclusivas de Dubái, las imágenes revelan una jornada de pánico y destrucción.

Rastros de estelas de los misiles interceptores lanzados por los sistemas de defensa aérea israelí, en Tel Aviv, Israel. Xinhua/Chen JunqingRastros de estelas de los misiles interceptores lanzados por los sistemas de defensa aérea israelí, en Tel Aviv, Israel. Xinhua/Chen Junqing
El cielo de Medio Oriente se iluminó este sábado con el fuego de una guerra que ya no conoce de límites geográficos. Lo que comenzó como una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán —justificada por Tel Aviv como un ataque "preventivo"— desencadenó una respuesta coordinada de Teherán que alcanzó bases militares y centros urbanos en Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

Las redes sociales y las agencias internacionales se inundaron de registros que muestran la magnitud del conflicto.

(260228) -- TEHERAN, 28 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 28 de febrero de 2026 de una densa columna de humo elevándose, en el centro de Teherán, Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado "operaciones de combate importantes" contra Irán después de que las recientes conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra no lograran alcanzar un acuerdo para evitar la crisis. (Xinhua/Shadati) (jg) (da)Una densa columna de humo elevándose, en el centro de Teherán. Xinhua/Shadati

El impacto en el "corazón" de la Marina de EE.UU.

Uno de los momentos más críticos de la jornada fue el impacto directo de un misil iraní en la sede de la Quinta Flota de los Estados Unidos, ubicada en Bahréin. Este centro neurálgico, que coordina las operaciones navales en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mar de Arabia, fue alcanzado por un proyectil de precisión.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que esta acción forma parte de la "Operación Verdadera Promesa 4", una represalia masiva que también incluyó lanzamientos simultáneos contra la base aérea de Al Udeid en Qatar y la de Al Salem en Kuwait.

Pánico en Dubái: del Burj Khalifa a la Palm Jumeirah

La guerra alcanzó las áreas más profundas y exclusivas de los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái, la ciudad de los rascacielos, las sirenas de alerta obligaron a la evacuación inmediata del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Testigos reportaron fuertes explosiones que sacudieron los ventanales de las calles comerciales y complejos residenciales que rodean al coloso de acero.

La situación fue particularmente dramática en la Palm Jumeirah. Se registró el momento exacto en que un misil —presuntamente un dron suicida o un proyectil desviado— impactó en el Palm & Hotel Dubai.

Analistas militares sugieren que el proyectil pudo haber sido interceptado o desviado mientras se dirigía hacia la base estadounidense de Al Dhafra, en Abu Dabi. El ataque en la zona turística dejó un saldo de daños materiales y al menos cuatro heridos.

(260228) -- TEL AVIV, 28 febrero, 2026 (Xinhua) -- Un hombre se refugia en una estación de metro, en Tel Aviv, Israel, el 28 de febrero de 2026. El Comando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel emitió directrices de defensa civil mientras sonaban las sirenas antiaéreas en múltiples áreas del país, instando a los residentes a refugiarse. Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado "operaciones de combate importantes" contra Irán después de que las recientes conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra no lograran alcanzar un acuerdo para evitar la crisis. (Xinhua/Gideon Markowicz/JINI) (jg) (da)Un hombre se refugia en una estación de metro, en Tel Aviv luego de sonar las sirenas antiaéreas en múltiples áreas del país. Xinhua/Gideon Markowicz

Un tablero geopolítico al rojo vivo

La respuesta iraní no discriminó entre objetivos militares y zonas de influencia aliada. Según reportes de medios internacionales como la BBC, Irán busca demostrar que ninguna base estadounidense en la región es invulnerable. Arabia Saudita, por su parte, condenó lo que calificó como una "flagrante violación de la soberanía" de las naciones árabes tras confirmarse ataques en su propio territorio y la región oriental del país.

(260228) -- TEL AVIV, 28 febrero, 2026 (Xinhua) -- Restos de misiles caen después de que los sistemas de defensa aérea israelí lanzaron misiles interceptores, sobre Tel Aviv, Israel, el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado "operaciones de combate importantes" contra Irán, sumiendo a Medio Oriente, devastado por la guerra, en una nueva ronda de conflictos violentos. Irán respondió con una serie de contraataques contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda la región, con explosiones reportadas en Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, entre otros países. Al menos dos edificios en la gran región de Tel Aviv han sido alcanzados por misiles iraníes, de acuerdo con el sitio web de noticias Ynet de Israel. Hasta ahora no se han reportado muertes. (Xinhua/Chen Junqing) (rtg) (da)Restros de estelas de los misiles interceptores lanzados por los sistemas de defensa aérea israelí, en Tel Aviv, Israel. Xinhua/Chen Junqing

Para los Emiratos Árabes Unidos, el impacto en su infraestructura turística y residencial representa un punto de quiebre. El gobierno emiratí, que ha intentado mantener un equilibrio diplomático, se ve ahora forzado a mostrar un apoyo más directo a la coalición liderada por Israel para no proyectar una imagen de debilidad ante la agresión externa.

(260228) -- TEL AVIV, 28 febrero, 2026 (Xinhua) -- Pacientes son trasladados hacia un estacionamiento en un centro médico, en Tel Aviv, Israel, el 28 de febrero de 2026. El nivel de alerta de todos los hospitales de Israel se elevó al máximo tras los ataques en Irán, al tiempo que los pacientes hospitalizados han sido trasladados a albergues, dijo el Ministerio de Sanidad en un comunicado. La información agrega que las actividades hospitalarias no urgentes se cancelaron. (Xinhua/Gideon Markowicz/JINI) (rtg) (da)Pacientes son trasladados hacia un estacionamiento en un centro médico, en Tel Aviv. El nivel de alerta de todos los hospitales de Israel se elevó al máximo tras los ataques en Irán Xinhua/Gideon Markowicz

El fin de la seguridad en el Golfo

Las imágenes que recorren el mundo no solo muestran edificios dañados o bases bajo fuego; muestran el fin de la percepción de seguridad en una de las regiones más ricas del planeta.

Cuando los misiles explotan en hoteles de lujo y centros financieros, la guerra económica y la guerra física se vuelven una sola. El mundo observa, en tiempo real, cómo se redibuja el mapa del poder en Medio Oriente.

