Fotos y videos: así se vieron los ataques en Medio Oriente
La contraofensiva de Irán tras los bombardeos de EE.UU. e Israel convirtió a las lujosas capitales del Golfo en escenarios de guerra. Desde el impacto en la sede de la Quinta Flota hasta las explosiones en las zonas más exclusivas de Dubái, las imágenes revelan una jornada de pánico y destrucción.
Rastros de estelas de los misiles interceptores lanzados por los sistemas de defensa aérea israelí, en Tel Aviv, Israel. Xinhua/Chen Junqing
El cielo de Medio Oriente se iluminó este sábado con el fuego de una guerra que ya no conoce de límites geográficos. Lo que comenzó como una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán —justificada por Tel Aviv como un ataque "preventivo"— desencadenó una respuesta coordinada de Teherán que alcanzó bases militares y centros urbanos en Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.
Las redes sociales y las agencias internacionales se inundaron de registros que muestran la magnitud del conflicto.
Una densa columna de humo elevándose, en el centro de Teherán. Xinhua/Shadati
El impacto en el "corazón" de la Marina de EE.UU.
Uno de los momentos más críticos de la jornada fue el impacto directo de un misil iraní en la sede de la Quinta Flota de los Estados Unidos, ubicada en Bahréin. Este centro neurálgico, que coordina las operaciones navales en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mar de Arabia, fue alcanzado por un proyectil de precisión.
La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que esta acción forma parte de la "Operación Verdadera Promesa 4", una represalia masiva que también incluyó lanzamientos simultáneos contra la base aérea de Al Udeid en Qatar y la de Al Salem en Kuwait.
Pánico en Dubái: del Burj Khalifa a la Palm Jumeirah
La guerra alcanzó las áreas más profundas y exclusivas de los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái, la ciudad de los rascacielos, las sirenas de alerta obligaron a la evacuación inmediata del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Testigos reportaron fuertes explosiones que sacudieron los ventanales de las calles comerciales y complejos residenciales que rodean al coloso de acero.
La situación fue particularmente dramática en la Palm Jumeirah. Se registró el momento exacto en que un misil —presuntamente un dron suicida o un proyectil desviado— impactó en el Palm & Hotel Dubai.
Analistas militares sugieren que el proyectil pudo haber sido interceptado o desviado mientras se dirigía hacia la base estadounidense de Al Dhafra, en Abu Dabi. El ataque en la zona turística dejó un saldo de daños materiales y al menos cuatro heridos.
Un hombre se refugia en una estación de metro, en Tel Aviv luego de sonar las sirenas antiaéreas en múltiples áreas del país. Xinhua/Gideon Markowicz
Un tablero geopolítico al rojo vivo
La respuesta iraní no discriminó entre objetivos militares y zonas de influencia aliada. Según reportes de medios internacionales como la BBC, Irán busca demostrar que ninguna base estadounidense en la región es invulnerable. Arabia Saudita, por su parte, condenó lo que calificó como una "flagrante violación de la soberanía" de las naciones árabes tras confirmarse ataques en su propio territorio y la región oriental del país.
Restros de estelas de los misiles interceptores lanzados por los sistemas de defensa aérea israelí, en Tel Aviv, Israel. Xinhua/Chen Junqing
Para los Emiratos Árabes Unidos, el impacto en su infraestructura turística y residencial representa un punto de quiebre. El gobierno emiratí, que ha intentado mantener un equilibrio diplomático, se ve ahora forzado a mostrar un apoyo más directo a la coalición liderada por Israel para no proyectar una imagen de debilidad ante la agresión externa.
Pacientes son trasladados hacia un estacionamiento en un centro médico, en Tel Aviv. El nivel de alerta de todos los hospitales de Israel se elevó al máximo tras los ataques en Irán Xinhua/Gideon Markowicz
El fin de la seguridad en el Golfo
Las imágenes que recorren el mundo no solo muestran edificios dañados o bases bajo fuego; muestran el fin de la percepción de seguridad en una de las regiones más ricas del planeta.
Cuando los misiles explotan en hoteles de lujo y centros financieros, la guerra económica y la guerra física se vuelven una sola. El mundo observa, en tiempo real, cómo se redibuja el mapa del poder en Medio Oriente.