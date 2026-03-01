Netanyahu prometió intensificar ataques sobre Irán durante los próximos días

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que la ofensiva militar sobre Irán entrará en una fase de mayor agresividad y que los ataques “se intensificarán en los próximos días”.
El premier israelí anuncia una fase más agresiva en la ofensiva sobre Irán, con ataques focalizados en la capital persa y cooperación militar con EE.UU. La violencia se intensifica en la región con bombardeos y más de 200 muertes.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que la ofensiva militar sobre Irán entrará en una fase de mayor agresividad y que los ataques “se intensificarán en los próximos días”.
A través de un mensaje grabado desde la azotea del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, el mandatario confirmó que las fuerzas israelíes ya están operando sobre objetivos estratégicos y que la presión sobre la capital persa no se detendrá.
“Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente intensidad, que seguirá aumentando”, sentenció Netanyahu tras encabezar una reunión de emergencia con la cúpula de seguridad para definir el curso de la campaña tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí.
el jefe de Estado israelí se refirió a la actual coyuntura como una serie de “días dolorosos”, reconociendo que al menos 10 personas murieron en las últimas 24 horas producto de los bombardeos lanzados por Irán contra las ciudades de Tel Aviv y Bet Shemesh.
A pesar de estas bajas civiles, Netanyahu se mostró decidido a continuar con la operación y reiteró su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando la cooperación militar sin precedentes entre ambas naciones.
“Estas fuerzas conjuntas nos permiten lograr lo que he deseado durante 40 años: asestar un golpe demoledor al régimen terrorista”, manifestó el premier, ratificando que las instrucciones para el resto de la contienda ya han sido impartidas a sus generales.
Al menos 201 personas murieron en todo Irán, de las cuales más de 40 son menores de edad, y unas 747 resultaron heridas, tras los ataques aéreos perpetrados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel.
Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas tras algunos reportes, pese a que el régimen iraní no dio mayores detalles al respecto.
Al menos 153 personas, incluyendo decenas de niños, murieron en una explosión en una escuela primaria femenina de Hormozgán, ubicada al sur de Irán.
Por este hecho, el régimen culpó a Estados Unidos, aunque ambas naciones no dieron información al respecto.
Medios estadounidenses informaron que el Comando Central del ejército (Centcom) estaba investigando los informes sobre el incidente, mientras que el ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ninguna operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el hecho ocurrido en la ciudad de Minab de "acto bárbaro" y "otra página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores".
Funcionarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Ginebra dijeron que había movilización de equipos de rescate para acudir a la escuela tras el incidente.
Un funcionario dijo que la escuela, situada en la provincia de Hormozgan, había sido "objetivo de tres ataques con misiles".