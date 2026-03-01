Escalada bélica en Medio Oriente

Netanyahu prometió intensificar ataques sobre Irán durante los próximos días

El premier israelí anuncia una fase más agresiva en la ofensiva sobre Irán, con ataques focalizados en la capital persa y cooperación militar con EE.UU. La violencia se intensifica en la región con bombardeos y más de 200 muertes.