#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Tensión de Medio Oriente

Arabia Saudita interceptó un ataque con drones contra una de sus mayores refinerías

El sistema de defensa saudí logró neutralizar drones cargados con explosivos dirigidos a una planta petrolera estratégica. El gobierno vincula el atentado con milicias respaldadas por Irán.

Arabia Saudita interceptó un ataque con drones contra una de sus mayores refinerías. Crédito: Reuters.Arabia Saudita interceptó un ataque con drones contra una de sus mayores refinerías. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

Un nuevo episodio de violencia sacude la estabilidad energética y política en el Golfo Pérsico. Las fuerzas de defensa de Arabia Saudita informaron este lunes que lograron interceptar y destruir una serie de drones cargados con explosivos que tenían como objetivo una de las refinerías de petróleo más importantes del reino.

El incidente, que pudo haber tenido consecuencias catastróficas para el mercado mundial del crudo, vuelve a poner el foco sobre la influencia de Irán en la región.

El sistema de defensa en alerta máxima

Según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa saudí, los dispositivos no tripulados fueron detectados a pocos kilómetros del complejo industrial. El sistema de interceptación aérea actuó de manera inmediata, derribando las unidades antes de que pudieran impactar en las estructuras críticas de procesamiento de combustible.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos entre los trabajadores de la planta. Asimismo, la infraestructura de la refinería no sufrió daños materiales de consideración, lo que permitió que la producción de crudo continuara operando bajo protocolos de seguridad reforzados, evitando un impacto inmediato en los precios internacionales del barril.

Smoke rises at an oil refinery in Ras Tanura, Saudi Arabia, in this still image obtained from social media video released on March 2, 2026. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: Reuters confirmed the location as Ras Tanura refinery from the Horton spheres, others structures, pipes and road layout seen in the video which matched satellite imagery of the area. The date was verified by official statement from Aramco saying they had to shut the facility down after a drone strike on Monday (March 2). No older versions of the video were found posted online before Monday (March 2).Tensión de Medio Oriente. Crédito: Reuters.

La sombra de Irán y las milicias regionales

Aunque el ataque no ha sido reivindicado de manera oficial por un grupo específico en las primeras horas, el gobierno de Riad señaló directamente a las milicias que operan bajo la órbita de Teherán. Este tipo de ofensivas es recurrente en el marco del conflicto en Yemen, donde los rebeldes hutíes suelen utilizar tecnología de drones iraníes para atacar objetivos estratégicos en suelo saudí.

La tecnología empleada en los drones interceptados hoy coincide con patrones de ataques previos, lo que refuerza la tesis de una logística provista desde el exterior.

El uso de estos dispositivos de bajo costo pero alta precisión se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad nacional de Arabia Saudita, obligando al reino a realizar inversiones multimillonarias en sistemas de defensa de última generación.

Vehicles move along a road as smoke billows from Saudi Aramco's Ras Tanura oil refinery after a reported Iranian drone strike, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Ras Tanura, Saudi Arabia, March 2, 2026. REUTERS/StringerImpacto en la geopolítica energética. Crédito: Reuters.

Impacto en la geopolítica energética

Este ataque ocurre en un momento de extrema sensibilidad para la economía global. Cualquier interrupción en las refinerías saudíes, que representan una porción significativa de la oferta de energía mundial, dispara alarmas en las bolsas de valores.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación, advirtiendo que este tipo de acciones de sabotaje ponen en riesgo las rutas de suministro y la estabilidad del comercio marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Mirá tambiénCrece la tensión en Medio Oriente tras nuevos bombardeos en ciudades iraníes

Desde la diplomacia saudí se ha solicitado una reunión urgente para denunciar lo que consideran una "agresión sistemática contra la infraestructura civil". Por el momento, el gobierno iraní no ha emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones, manteniendo la tensa calma que caracteriza la relación entre ambas potencias regionales.

La vigilancia en las zonas petroleras se mantendrá en niveles críticos durante las próximas 48 horas ante el temor de nuevas oleadas de ataques coordinados.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Videos
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro