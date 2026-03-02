Arabia Saudita interceptó un ataque con drones contra una de sus mayores refinerías

Un nuevo episodio de violencia sacude la estabilidad energética y política en el Golfo Pérsico. Las fuerzas de defensa de Arabia Saudita informaron este lunes que lograron interceptar y destruir una serie de drones cargados con explosivos que tenían como objetivo una de las refinerías de petróleo más importantes del reino.
El incidente, que pudo haber tenido consecuencias catastróficas para el mercado mundial del crudo, vuelve a poner el foco sobre la influencia de Irán en la región.
El sistema de defensa en alerta máxima
Según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa saudí, los dispositivos no tripulados fueron detectados a pocos kilómetros del complejo industrial. El sistema de interceptación aérea actuó de manera inmediata, derribando las unidades antes de que pudieran impactar en las estructuras críticas de procesamiento de combustible.
Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos entre los trabajadores de la planta. Asimismo, la infraestructura de la refinería no sufrió daños materiales de consideración, lo que permitió que la producción de crudo continuara operando bajo protocolos de seguridad reforzados, evitando un impacto inmediato en los precios internacionales del barril.
Tensión de Medio Oriente. Crédito: Reuters.
La sombra de Irán y las milicias regionales
Aunque el ataque no ha sido reivindicado de manera oficial por un grupo específico en las primeras horas, el gobierno de Riad señaló directamente a las milicias que operan bajo la órbita de Teherán. Este tipo de ofensivas es recurrente en el marco del conflicto en Yemen, donde los rebeldes hutíes suelen utilizar tecnología de drones iraníes para atacar objetivos estratégicos en suelo saudí.
La tecnología empleada en los drones interceptados hoy coincide con patrones de ataques previos, lo que refuerza la tesis de una logística provista desde el exterior.
El uso de estos dispositivos de bajo costo pero alta precisión se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad nacional de Arabia Saudita, obligando al reino a realizar inversiones multimillonarias en sistemas de defensa de última generación.
Impacto en la geopolítica energética. Crédito: Reuters.
Impacto en la geopolítica energética
Este ataque ocurre en un momento de extrema sensibilidad para la economía global. Cualquier interrupción en las refinerías saudíes, que representan una porción significativa de la oferta de energía mundial, dispara alarmas en las bolsas de valores.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación, advirtiendo que este tipo de acciones de sabotaje ponen en riesgo las rutas de suministro y la estabilidad del comercio marítimo en el Estrecho de Ormuz.
Desde la diplomacia saudí se ha solicitado una reunión urgente para denunciar lo que consideran una "agresión sistemática contra la infraestructura civil". Por el momento, el gobierno iraní no ha emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones, manteniendo la tensa calma que caracteriza la relación entre ambas potencias regionales.
La vigilancia en las zonas petroleras se mantendrá en niveles críticos durante las próximas 48 horas ante el temor de nuevas oleadas de ataques coordinados.