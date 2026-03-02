Ataques en Irán: más de 200 muertos y cientos de heridos, con al menos 40 niños entre las víctimas

Al menos 201 personas murieron en Irán y otras 747 resultaron heridas tras una serie de ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel, de acuerdo con reportes relevados al cierre del domingo 1 de marzo.
La mayor cantidad de víctimas se concentró en el ataque a una escuela primaria femenina en la provincia de Hormozgán.
Entre las víctimas fatales se contabilizaron más de 40 menores, en un saldo que, según la información disponible, tuvo su punto más dramático en el sur del país.
La mayor cantidad de fallecidos se registró en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgán, donde una escuela primaria quedó destruida tras el ataque.
Las cifras sobre el impacto en esa institución variaron según las fuentes: reportes citados por Xinhua hablaron de 148 muertos y 95 heridos, mientras que medios estatales iraníes elevaron el total a 165 fallecidos y 96 heridos.
De acuerdo con la información dada a conocer, el gobierno iraní responsabilizó a Estados Unidos por el hecho, aunque ni Washington ni Tel Aviv difundieron una confirmación oficial sobre la autoría del ataque en ese punto específico.
En paralelo, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó que estaba al tanto de los reportes sobre víctimas civiles y que revisaba lo ocurrido.
Por su parte, el ejército israelí sostuvo que no tenía conocimiento de operaciones de sus Fuerzas de Defensa en la zona de Minab.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó lo sucedido como un “acto bárbaro” y afirmó que se trató de “otra página negra” en el historial de los agresores, en un mensaje difundido tras conocerse el ataque.
Organismos humanitarios también quedaron en el centro de la escena: se reportó la movilización de equipos de rescate para asistir a la escuela alcanzada por el bombardeo y buscar sobrevivientes entre los escombros.
Un funcionario indicó que el establecimiento habría sido alcanzado por “tres ataques con misiles”, y la fiscalía local sostuvo que entre las víctimas hubo alumnas, docentes, personal escolar y familiares que estaban en el lugar.
Los bombardeos se inscribieron en una ofensiva más amplia contra Teherán y otras ciudades iraníes —entre ellas Tabriz, Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj—, mientras la región entraba en una fase de máxima tensión.
Irán respondió con ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región, en un intercambio que, según reportes internacionales, ya impactó en varios países y mantiene en evolución el conteo de víctimas.