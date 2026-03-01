#HOY:

Por el conflicto en la región

Qatar suspendió todos los eventos deportivos, incluida la Finalissima

El duelo entre Argentina y España no se disputaría en Lusail.

La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo.

Con esta decisión, el encuentro, que estaba previsto en territorio qatarí, no podría jugarse en la fecha estipulada al menos por ahora, a la espera de definiciones oficiales.

Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 15, 2024 Argentina's Lionel Messi lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning Copa America 2024 REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "REUTERS BEST SPORTS 2024" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS YEAR-END" FOR ALL 2024 YEAR END GALLERIES.Argentina había accedido tras ganar la Copa América.

La medida, adoptada en el marco de la tensión regional en Medio Oriente, impacta directamente en la logística del evento impulsado por la UEFA y la Conmebol. Aunque todavía no se comunicó una postergación formal, la cancelación de la actividad deportiva en el país deja sin sede disponible al partido.

Soccer Football - Euro 2024 - Final - Spain v England - Berlin Olympiastadion, Berlin, Germany - July 14, 2024 Spain's Lamine Yamal and Nico Williams celebrate after winning the Euro 2024 REUTERS/Lee SmithEspaña había accedido tras ganar la Eurocopa.

Ante este escenario, comienzan a evaluarse alternativas. Una posibilidad es trasladar la Finalissima a Europa, considerando que España es uno de los protagonistas y que la infraestructura permitiría una reorganización rápida. Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.

Desde lo deportivo, ambos seleccionados mantienen sus planes sujetos a las decisiones organizativas. La incertidumbre no solo afecta la sede, sino también la fecha del encuentro, que podría reprogramarse si no se logra asegurar un escenario viable en los próximos días.

Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo parece, al menos hoy, altamente improbable.

Mundial Qatar 2022
España
Irán
Israel
Estados Unidos

