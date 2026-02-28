#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Lo dijo el presidente de la Federación de Fútbol

Lógico: Irán empieza a sentirse afuera de la Copa del Mundo

Tiene que jugar sus tres partidos en territorio estadounidense: contra Nueva Zelanda el día 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21 en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seatlle. “No vemos con esperanza el Mundial”, dijo el dirigente.

El jefe del fútbol iraní confirmó que la Liga se ha suspendido desde ya y hasta nueva orden.El jefe del fútbol iraní confirmó que la Liga se ha suspendido desde ya y hasta nueva orden.
Seguinos en
Por: 

Termina de hablar en Teherán (televisión pública iraní) el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, que dio la versión de su organismo sobre el conflicto que, desde esta mañana, mantiene con Israel y Estados Unidos.

Recordemos que Irán, clasificada para el Mundial 2026, debe jugar sus tres partidos en territorio estadounidense: contra Nueva Zelanda el día 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21 en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seatlle.

Sobre la participación de Irán en ese Mundial, el presidente comentó: "Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", publica el diario español MARCA.

Mirá tambiénSe suspendió el campeonato iraní: ¡Hay un solo futbolista argentino!

Por otro lado, el jefe del fútbol iraní confirmó que la Liga se ha suspendido desde ya y hasta nueva orden. Esto afecta a los tres españoles que están jugando en la Primera división de allí: el exmadridista Antonio Adán; el hispano-marroquí Munir (ambos en el Esteghlal, equipo top de la Liga de ese país); y el ex del Valladolid Iván Sánchez, que juega en el Sepahan, también muy popular.

El primero ya está en Madrid y los otros dos están a estas horas intentando salir de territorio iraní vía carretera.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Israel

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro