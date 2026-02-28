Lo dijo el presidente de la Federación de Fútbol

Lógico: Irán empieza a sentirse afuera de la Copa del Mundo

Tiene que jugar sus tres partidos en territorio estadounidense: contra Nueva Zelanda el día 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21 en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seatlle. “No vemos con esperanza el Mundial”, dijo el dirigente.