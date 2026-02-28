Lógico: Irán empieza a sentirse afuera de la Copa del Mundo

Termina de hablar en Teherán (televisión pública iraní) el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, que dio la versión de su organismo sobre el conflicto que, desde esta mañana, mantiene con Israel y Estados Unidos.
Recordemos que Irán, clasificada para el Mundial 2026, debe jugar sus tres partidos en territorio estadounidense: contra Nueva Zelanda el día 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21 en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seatlle.
Sobre la participación de Irán en ese Mundial, el presidente comentó: "Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", publica el diario español MARCA.
Por otro lado, el jefe del fútbol iraní confirmó que la Liga se ha suspendido desde ya y hasta nueva orden. Esto afecta a los tres españoles que están jugando en la Primera división de allí: el exmadridista Antonio Adán; el hispano-marroquí Munir (ambos en el Esteghlal, equipo top de la Liga de ese país); y el ex del Valladolid Iván Sánchez, que juega en el Sepahan, también muy popular.
El primero ya está en Madrid y los otros dos están a estas horas intentando salir de territorio iraní vía carretera.