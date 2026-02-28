Se suspendió el campeonato iraní: ¡Hay un solo futbolista argentino!

El principal foco de conflicto es Therán, la capital, aunque hubo bombardeos en diferentes ciudades. Como represalia, la Guardia Revolucionaria confirmó que contraatacó con el objetivo puesto en diferentes bases militares estadounidenses ubicadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes.
“El único futbolista argentino en la máxima categoría es Gustavo Blanco Leschuk, delantero mendocino de 34 años que se desempeña en Foolad. Su equipo venció ayer como visitante a Shams Azar por 2-0 y quedó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, a 10 unidades del líder: Esteghlal”, publica TyC Sports.
Justamente el puntero que tiene el campeonato de la máxima categoría fue el equipo que lo contrató para su llegada a Irán, a mediados de 2023, y así convertirse en el primer jugador nacional en ese país. El surgido en Arsenal también vistió la camiseta de Morón y luego pasó por varios clubes del exterior.