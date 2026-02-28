En medio de los bombardeos de este sábado

Se suspendió el campeonato iraní: ¡Hay un solo futbolista argentino!

La fecha del campeonato iraní fue suspendida esta mañana a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de aquel país. Las autoridades determinaron que los dos partidos de la Pro League, así como todos los encuentros de las diferentes categorías, no se lleven a cabo.