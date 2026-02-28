#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En medio de los bombardeos de este sábado

Se suspendió el campeonato iraní: ¡Hay un solo futbolista argentino!

La fecha del campeonato iraní fue suspendida esta mañana a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de aquel país. Las autoridades determinaron que los dos partidos de la Pro League, así como todos los encuentros de las diferentes categorías, no se lleven a cabo.

El único futbolista argentino en la máxima categoría es Gustavo Blanco Leschuk, delantero mendocino de 34 años que se desempeña en Foolad.El único futbolista argentino en la máxima categoría es Gustavo Blanco Leschuk, delantero mendocino de 34 años que se desempeña en Foolad.
Seguinos en
Por: 

El principal foco de conflicto es Therán, la capital, aunque hubo bombardeos en diferentes ciudades. Como represalia, la Guardia Revolucionaria confirmó que contraatacó con el objetivo puesto en diferentes bases militares estadounidenses ubicadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes.

Mirá tambiénCómo repercute el conflicto bélico en el deporte: ¿se juega la Finalissima?

“El único futbolista argentino en la máxima categoría es Gustavo Blanco Leschuk, delantero mendocino de 34 años que se desempeña en Foolad. Su equipo venció ayer como visitante a Shams Azar por 2-0 y quedó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, a 10 unidades del líder: Esteghlal”, publica TyC Sports.

Justamente el puntero que tiene el campeonato de la máxima categoría fue el equipo que lo contrató para su llegada a Irán, a mediados de 2023, y así convertirse en el primer jugador nacional en ese país. El surgido en Arsenal también vistió la camiseta de Morón y luego pasó por varios clubes del exterior.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Israel
Irán
Arsenal
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro