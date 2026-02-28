Argentina-España el 27 de marzo en Qatar

Cómo repercute el conflicto bélico en el deporte: ¿se juega la Finalissima?

Tras los bombardeos en el Golfo Pérsico y los ataques a Doha, la UEFA y la Conmebol se encuentran en estado de alerta máxima. El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, pautado para el 12 de abril, se encuentra en una zona de alto riesgo por los recientes ataques.