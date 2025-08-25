Israel atacó la capital de Yemen: saldo inicial de dos muertos y 35 heridos

El pasado domingo, Israel llevó a cabo un intenso bombardeo aéreo sobre Sanaa, capital de Yemen, en una operación que involucró 14 aviones de combate. Según fuentes hutíes, las aeronaves arrojaron alrededor de 40 bombas sobre distintos puntos estratégicos de la ciudad.
Entre los blancos atacados se incluyen el palacio presidencial, centrales eléctricas —como Asar e Hizaz— y un depósito de combustible. Los rebeldes hutíes, que controlan la capital desde 2014, denunciaron que estos ataques afectaron también a áreas residenciales cercanas, provocando pánico entre la población.
14 aviones lanzaron 40 bombas sobre objetivos estratégicos. Crédito: Reuters.
Víctimas y daños
Las autoridades sanitarias bajo control hutí informaron que el saldo inicial fue de dos personas fallecidas y al menos 35 heridas. No obstante, cifras no oficiales provenientes de medios internacionales elevaron la cantidad de víctimas, con reportes que hablan de hasta seis muertos y más de 80 heridos, varios de ellos en estado crítico.
Testigos relataron escenas de caos, explosiones de gran magnitud y columnas de humo visibles desde distintos barrios de la ciudad. Equipos de rescate se desplegaron rápidamente en las zonas impactadas para asistir a los afectados.
El Ministerio de Defensa de Israel, encabezado por Israel Katz, confirmó la ofensiva y la enmarcó como una acción de represalia. Según explicó, el bombardeo respondió a un ataque previo lanzado desde Yemen por las fuerzas hutíes, que incluyó el disparo de un misil hacia territorio israelí. La amenaza había activado los sistemas de defensa aérea del país y motivado una respuesta inmediata.
Katz aseguró que los objetivos seleccionados estaban vinculados con la infraestructura militar utilizada por los hutíes para planear y ejecutar acciones hostiles.
Israel llevó a cabo un intenso bombardeo aéreo sobre Sanaa. Crédito: Reuters.
Escalada del conflicto regional
Este nuevo episodio se inscribe en una creciente escalada de tensiones en Medio Oriente, donde Yemen ha cobrado un rol más activo dentro del eje de países o grupos respaldados por Irán, en confrontación con Israel.
Desde el inicio de la guerra en Gaza, los hutíes intensificaron sus ataques contra intereses israelíes y aliados en la región, incluyendo el mar Rojo. Israel, por su parte, ha endurecido su postura y ampliado su radio de operaciones militares en respuesta a estas amenazas.
Diversos organismos internacionales expresaron preocupación por la intensificación del conflicto y sus efectos sobre la población civil en Yemen, uno de los países más castigados por la guerra y la crisis humanitaria.
Naciones Unidas reiteró su llamado a la moderación y al respeto del derecho internacional humanitario, recordando que Sanaa es una de las ciudades más densamente pobladas del país. Analistas advierten que estos episodios podrían agravar aún más la inestabilidad regional y dificultar los esfuerzos diplomáticos en curso.
