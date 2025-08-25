Un ataque israelí a Gaza deja 19 muertos, cuatro de ellos periodistas

Al menos 19 personas murieron este lunes tras un ataque de las Fuerza de Defensa de Israel (FDI) contra el complejo médico Nasser, situado en el sur de la Franja de Gaza.
Se registró este lunes en el complejo médico Nasser, situado en el sur de la Franja.
Los datos se basan en la información de las autoridades sanitarias locales en los reportes oficiales.
Se detalló además que el ataque aéreo, que golpeó el principal hospital del sur de Gaza, provocó la muerte de cuatro periodistas de las agencias Reuters, Associated Press (AP) y Al Jazeera.
Las víctimas, que estaban en el cuarto piso del Hospital Nasser, el más grande del sur de Gaza y que resistió incursiones y bombardeos durante esta guerra, murieron en un ataque de doble impacto: un misil golpeó primero y otro cayó momentos después, mientras trabajan los equipos de rescate, afirmaron las autoridades.
El número de muertos por los ataques israelíes contra Saná, la capital de Yemen, subió a 4, además de que otras 67 personas resultaron heridas, indicaron este domingo por la noche funcionarios del Ministerio de Salud operado por los hutíes. Los funcionarios dijeron que el número podría aumentar dado que varios de los lesionados se encuentran en estado crítico.
Los ataques, perpetrados en la tarde, tuvieron como objetivo estaciones de combustible y energía, el complejo del palacio presidencial y otras instalaciones civiles, indicaron los hutíes.
El ejército israelí indicó en una declaración que la operación fue lanzada en represalia por los constantes ataques con misiles contra su territorio por parte de los hutíes en Yemen.
En respuesta, los hutíes prometieron realizar más acciones y dijeron que sus ataques contra Israel y buques vinculados con Israel en el mar Rojo continuarán hasta que termine la guerra en Gaza y sea levantado el bloque sobre el enclave.
