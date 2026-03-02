Israel atacó una zona en Beirut con supuestos vínculos a Hezbollah

El ejército de Israel lanzó ataques aéreos este lunes contra suburbios del sur de Beirut y aldeas en el sur del Líbano, lo que desplazó a miles de civiles, informó la emisora local Al Jadeed TV. Más de seis ataques impactaron el suburbio de Dahieh en Beirut, y decenas más en el sur. Los ataques siguieron a las advertencias de evacuación emitidas por el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee.
Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas. La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en Dahye, al sur de la capital Beirut, mientras que los restantes —once muertos y 58 heridos— en la región meridional del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado. Videos en redes sociales mostraron extensos daños en Dahieh y varias localidades del sur.
Humo en un suburbio de Beirut en el Líbano. Crédito: REUTERS/Mohamed Azakir
Medios de comunicación locales informaron que los ataques tuvieron como objetivo sucursales de Al-Qard Al-Hassan, institución financiera que Israel describe como vinculada a Hezbollah, en zonas como Nabatieh, Tiro, Ain Qana y Toul. El grupo ofrece préstamos sin intereses y servicios bancarios a los simpatizantes del movimiento respaldado por Irán.
La emisora MTV Líbano informó que unas 25.200 personas han sido desplazadas del sur y este de Líbano y de los suburbios del sur de Beirut.
Las tensiones escalaron después de que Hezbollah lanzara cohetes contra Israel en acompañamiento de las operaciones provenientes de Irán, lo que provocó ataques de represalia. El ejército israelí advirtió que continuaría atacando los emplazamientos de Al-Qard Al-Hassan e instó a los residentes cercanos a alejarse al menos 300 metros, informó la agencia estatal de noticias libanesa.
Ejército israelí en la frontera con Líbano. Crédito: REUTERS/Shir Torem
El ejército israelí dijo que atacó más de 70 sitios en Líbano durante el último día, teniendo como objetivo instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles de Hizbulá después de los ataques transfronterizos.
La postura del gobierno de Líbano
El gobierno libanés prohibió las actividades militares del movimiento proiraní Hezbolá y le pidió que entregue sus armas al Estado, anunció este lunes el primer ministro, Nawaf Salam, tras una reunión del Ejecutivo.
"Por todo lo que ha hecho, vamos a bloquear inmediatamente todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá al considerarlas ilegales, vamos a obligarles a entregar sus armas al Gobierno libanés y a limitar su trabajo en el ámbito político a los marcos constitucionales", dijo Salam en conferencia de prensa.
Se trata de un cambio importante que altera el estatus del grupo respaldado por Irán, pasando de ser un movimiento de resistencia tolerado por algunos libaneses a una milicia ilegal.
Nawaf Salam, primer ministro de Líbano. Crédito: REUTERS/Mohamed Azakir
La decisión del primer ministro del Líbano se produjo después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel, lo cual desencadenó una respuesta del ejército israelí.
La milicia declaró que su ataque fue en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque aéreo israelí-estadounidense ocurrido el sábado en Teherán, la capital iraní.
Dicho suceso ha provocado ataques de represalia por parte de Irán, a medida que el conflicto se extiende por la región del Medio Oriente.