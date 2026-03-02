Donald Trump advirtió que la "gran ola" de ataques contra Irán está por llegar
En declaraciones a medios internacionales, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas militares están "destrozando" objetivos estratégicos. Pidió a la población civil iraní que no salga de sus hogares ante la inminente ofensiva.
Donald Trump advirtió que la "gran ola" de ataques contra Irán está por llegar. Crédito: Reuters.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente la tensión este lunes. Durante una entrevista concedida a medios internacionales, el mandatario se refirió a la ofensiva militar que su país, en coordinación con Israel, mantiene sobre territorio iraní.
Con un tono desafiante, Trump lanzó una dura advertencia: "La gran ola ni siquiera ha llegado; la grande está a punto de llegar".
Las declaraciones surgen apenas días después de los bombardeos que terminaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, un hecho que ha desestabilizado por completo el tablero geopolítico regional.
El mandatario celebró el desempeño de sus tropas, afirmando que están "destrozando" la capacidad operativa del régimen de Teherán y que los resultados superan las expectativas iniciales del Pentágono.
El mandatario celebró el desempeño de sus tropas. Crédito: Reuters.
Un cronograma de cuatro semanas
Al ser consultado sobre la duración prevista para este conflicto, Trump se mostró optimista respecto a los plazos militares. Según el presidente, el plan estratégico original estipulaba un proceso de aproximadamente un mes para desarticular las amenazas principales.
"Siempre pensé que serían cuatro semanas, y vamos un poco adelantados en el cronograma", aseguró, destacando que su administración no busca una ocupación a largo plazo sino una neutralización efectiva.
A pesar de la intensidad de los ataques, el jefe de Estado hizo una distinción entre el régimen gobernante y la ciudadanía.
Dirigiéndose directamente a los habitantes de Irán, recomendó el resguardo total en las próximas horas: "Queremos que todos se queden en casa. No es seguro estar afuera". Esta advertencia refuerza la idea de que los próximos objetivos militares podrían situarse cerca de centros urbanos o infraestructuras críticas que ya están identificadas.
Sorpresa por la respuesta de los aliados regionales
Uno de los puntos más llamativos de su intervención fue la confesión sobre la reacción de los países árabes aliados. Trump admitió haberse sorprendido por la agresividad con la que naciones como Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han decidido involucrarse tras recibir ataques iraníes en sus propios territorios.
"Nos sorprendió. Les dijimos 'lo tenemos bajo control', pero ahora ellos quieren luchar y lo están haciendo agresivamente", explicó el presidente. Según su visión, los ataques de Irán contra edificios de apartamentos y hoteles en esos países "enfurecieron" a los líderes locales, quienes inicialmente planeaban una participación mucho más limitada pero ahora han pasado a la ofensiva directa.
Trump se mostró optimista respecto a los plazos militares. Crédito: Reuters.
Incertidumbre sobre el futuro de Irán
Finalmente, el mandatario abordó la incertidumbre sobre quién tomará las riendas del poder en Irán tras la desaparición física de Jamenei. Reconoció que la inteligencia de su país aún no tiene claridad sobre el plan de sucesión o si existe una figura de consenso dentro del esquema de poder persa. "No sabemos quiénes son los líderes ahora mismo, ni a quién elegirán", admitió con franqueza.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el despliegue de la flota estadounidense en el Golfo. Con la promesa de una "gran ola" inminente, el gobierno de los Estados Unidos parece decidido a continuar con su estrategia de máxima presión militar hasta lograr lo que define como una capitulación de las aspiraciones nucleares y militares del régimen iraní.