La esposa de Alí Jameneí también murió tras los ataques a Irán

Además del Líder Supremo de la nación islámica, fallecieron sus familiares y un número global de 555 personas.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa de Alí Jameneí.Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa de Alí Jameneí.
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del fallecido Líder Supremo de Irán, Alí Jameneí, también murió como consecuencia de las heridas que sufrió por los ataques conjuntos realizados en el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, informaron medios internacionales.

La mujer estaba en coma y falleció a causa de esas mismas heridas, según reportaron medio internacionales.

A portrait of Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in Israeli and U.S. strikes on Saturday, stands among flowers outside the Iranian Embassy in Moscow, Russia March 2, 2026. REUTERS/Ramil SitdikovPortarretratos de Alí Jameneí. Crédito: REUTERS/Ramil Sitdikov

Al menos 555 personas murieron, entre ellas civiles, el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.

Precisiones acerca de los decesos

En un comunicado publicado en su sitio web oficial, la MLRI señaló que 131 condados iraníes fueron blanco de los ataques.

Más de 100.000 rescatistas están en alerta máxima en todo el país, y las operaciones de socorro y rescate, así como el traslado de los heridos a centros médicos, están en marcha, según el comunicado.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes la mañana del sábado, matando al líder supremo del país, Ali JameneÍ, así como a algunos familiares del líder, altos comandantes militares y civiles.

Marchas en Teherán por la muerte de Alí Jameneí.Marchas en Teherán por la muerte de Alí Jameneí.

Irán respondió con varias oleadas de ataques con misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en la región de Asia Occidental, incluyendo Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, recuerda un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Masacre en una escuela de niñas

El sábado, una escuela de niñas en la provincia sureña iraní de Hormozgán fue blanco de ataques israelíes y estadounidenses, que dejaron al menos 165 muertos y 95 heridos, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Además, un hospital en el norte de Teherán, en particular su sala de neonatología, resultó dañado en un ataque estadounidense-israelí el domingo por la noche.

