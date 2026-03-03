“En defensa de soberanía”

China ofreció apoyo a Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel

El canciller chino, Wang Yi, se comunicó este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su seguridad territorial. En tanto, desde el Estrecho de Ormuz advierten que no dejarán pasar “ni una gota” de petróleo.