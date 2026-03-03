China ofreció apoyo a Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel
El canciller chino, Wang Yi, se comunicó este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su seguridad territorial. En tanto, desde el Estrecho de Ormuz advierten que no dejarán pasar “ni una gota” de petróleo.
El canciller chino, Wang Yi, habló por teléfono este lunes (02.03.2026) con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques deEstados Unidos e Israel.
Según un comunicado de la Cancillería china, la llamada se produjo a petición de Araqchí, durante la cual Wang dijo que la ofensiva de Estados Unidos e Israel "viola el derecho internacional y traspasa las líneas rojas de Irán".
El canciller iraní, Abas Araqchí.
El canciller chino afirmó que Irán no tiene "más opción" que defenderse tras el ataque, y urgió a Estados Unidos e Israel a "cesar inmediatamente las operaciones militares, evitar una escalada mayor y prevenir que todo Oriente Medio se suma en el conflicto".
Irán no permanecerá "en silencio" tras "ataques" contra escuela y hospital
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este lunes (02.03.2026) que su país no permanecerá "en silencio" tras denunciar "ataques" contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos israelo-estadounidenses.
"Los ataques contra los hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques contra las escuelas atentan contra el futuro de la nación (...) El mundo debe condenar esos actos", escribió Pezeshkian.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian.
"Irán no permanecerá en silencio y no cederá frente a esos crímenes", agregó.
Irán afirma que un bombardeo el sábado causó 168 muertos en una escuela del sur del país, pero ni Estados Unidos ni Israel confirmaron el ataque, que la AFP no pudo verificar, al no poder acceder al lugar. En Teherán, un hospital resultó dañado el domingo.
No dejarán pasar petróleo por Ormuz
Por su parte, un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes (02.03.2026) de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.
"Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial.
La agencia oficial Tasnim tituló su nota con "El Estrecho de Ormuz está cerrado" e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó unas declaraciones tan directas del general.
"No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región", continuó el alto cargo del cuerpo militar de élite iraní.