#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
La decimoquinta

Irán anunció una nueva ola de ataques a objetivos de EE.UU. en Medio Oriente

Este martes habrían sido 10 los objetivos. Se cerró la embajada de Kuwait.

Uno de los puntos atacados por Irán en Arabia Saudita. Crédito: REUTERS/StringerUno de los puntos atacados por Irán en Arabia Saudita. Crédito: REUTERS/Stringer
Seguinos en
Por: 

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán dijo este martes que ha ejecutado la decimoquinta ola de ataques contra objetivos estadounidenses en la región de Medio Oriente, según la estatal IRIB TV.

Mirá tambiénTrump advirtió que “la gran oleada” de ataques contra Irán aún no ocurrió y amenaza con intensificar las acciones

Las fuerzas iraníes agregaron que atacaron diez "centros estratégicos clave de comando y control" y un complejo de equipamiento estadounidense en Bahréin.

Ataque a Arabia Saudita

La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por al menos dos drones durante la madrugada de este martes, según confirmó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado oficial.

A satellite image shows efforts to control a fire as smoke rises in the Ras Tanura oil refinery in Saudi Arabia after a drone attack, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Ras Tanura, Saudi Arabia March 2, 2026. Vantor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NOT OBSCURE LOGOUno de los puntos atacados por Irán en Arabia Saudita. Crédito: Vantor

El incidente se produce en el marco de una espiral de ataques y represalias que involucra a Irán, Estados Unidos, Israel y otros países del Golfo, y que ha intensificado la inestabilidad en toda la región.

De acuerdo a las primeras evaluaciones de las autoridades, los drones impactaron el área del complejo diplomático en el sector de embajadas de la capital saudí, provocando un incendio de magnitud limitada y daños materiales menores en las instalaciones.

La embajada de Kuwait

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció este martes que cerrará sus puertas "hasta nuevo aviso" debido a las "tensiones regionales en curso", en el cuarto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mediante un comunicado publicado en la red social X, la embajada estadounidense señaló que "debido a las tensiones regionales en curso, la embajada de Estados Unidos en Kuwait estará cerrada hasta nuevo aviso. Todas las citas consulares rutinarias y urgentes han sido canceladas".

Mirá tambiénChina ofreció apoyo a Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel

El Departamento de Estado de EE. UU. instó este lunes a los estadounidenses a abandonar de inmediato Medio Oriente "debido a graves riesgos de seguridad".

(260302) -- GOBERNACION DE HAWALLI, 2 marzo, 2026 (Xinhua) -- Captura de pantalla de un video tomado con un dispositivo móvil de humo emanando en un área cerca de la Embajada estadounidense, en la Gobernación de Hawalli, Kuwait, el 2 de marzo de 2026. Humo fue visto emanando de un área cerca de la Embajada estadounidense en Kuwait el lunes después de que rondas de sirenas de incursiones aéreas sonaron en Kuwait en horas recientes. No hubo detalles inmediatos disponibles sobre la causa del humo y las autoridades aún no han emitido una declaración oficial, informaron los medios locales. (Xinhua) (rtg) (ah) (vf)Humo emanando en un área cerca de la Embajada estadounidense, en la Gobernación de Hawalli, Kuwait, este lunes. Crédito: Xinhua

Los lugares con "graves riesgos de seguridad" son Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El sábado por la mañana, ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán y otras ciudades iraníes mataron al líder supremo, Ali Jamenei, junto con algunos familiares suyos, altos comandantes militares y civiles. Irán respondió a través de varias olas de ataques con misiles y drones dirigidos contra bases israelíes y estadounidenses por todo Medio Oriente.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Estados Unidos
Israel

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro