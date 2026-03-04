Conflicto en Medio Oriente: cuál será el impacto en la economía argentina
La escalada bélica ya genera volatilidad en los mercados internacionales y presiones sobre la energía, un escenario que, según el economista Germán Rollandi, podría traducirse en mayores tensiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos a nivel local si la crisis se prolonga.
Vaca Muerta gana protagonismo como fuente estratégica de exportaciones. Crédito: REUTERS.
La histórica tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos escaló en las últimas semanas hasta convertirse en un conflicto militar directo de gran magnitud. En ese escenario, los mercados internacionales reaccionaron con fuertes subas en el precio del petróleo y el gas, lo que genera preocupación por sus efectos en la economía global y, en particular, en la Argentina.
El economista Germán Rollandi analizó el escenario y advirtió que la clave estará en la duración del enfrentamiento. “Uno de los puntos centrales es esta volatilidad actual. Trump anunció que en cuatro o cinco semanas el problema estaba resuelto, con el cambio de régimen en Irán. Hoy por hoy no se sabe si la duración del conflicto va a ser solamente estas cuatro semanas”, explicó.
El precio del crudo pasó de cerca de 70 a 80 dólares en pocos días. Si la suba se mantiene, el impacto podría ampliarse. “Si este pico, esta alza del petróleo y potencialmente la alza del gas se extiende en el tiempo, los impactos van a ser mucho mayores de lo que la mayoría de los analistas esperan”, sostuvo Rollandi.
El conflicto elevó la cotización internacional del crudo en pocos días. Crédito: REUTERS.
Uno de los puntos críticos es el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial de la energía mundial. “Estamos hablando de cerca de un cuarto la producción de petróleo del mundo y un 20% la producción de gas”, detalló el economista.
En ese contexto, Estados Unidos tomó un rol activo para garantizar la circulación. Según explicó Rollandi, la potencia norteamericana aseguró que el estrecho permanecerá abierto y acompañará a los buques para garantizar el flujo de petróleo y gas a nivel mundial.
Quépuedepasar enArgentina
En el plano local, el impacto podría sentirse primero en los combustibles. “El director de YPF dijo que no va a haber aumentos del combustible en estos días, pero si el precio del petróleo sube se sostiene en el tiempo, es probable que tarde o temprano, una o dos semanas, los combustibles empiecen a ajustarse a este nuevo valor”, señaló.
El encarecimiento de la energía repercute en toda la cadena productiva. “El encarecimiento del combustible lleva un encarecimiento de los costos de logística y eso lleva un encarecimiento de los propios bienes puestos desde el supermercado y en los comercios en general”, advirtió.
El desarrollo energético en Neuquén se posiciona como oportunidad estratégica. Crédito: REUTERS.
También el gas podría impactar en tarifas y generación eléctrica. Para Rollandi, es esperable que esta situación presione sobre el nivel general de precios no solo en Argentina, sino en buena parte del mundo.
Sin embargo, no todo es negativo. El especialista destacó el rol de Vaca Muerta. “Nos beneficia por el lado de la exportación del petróleo, esta alza del precio”, afirmó, al señalar que el país podría aprovechar mayores ingresos por ventas externas.
Agro, inflación y riesgo país
El sector agropecuario también observa con atención la evolución del conflicto. El Golfo Pérsico compra a la Argentina alrededor de 3.000 millones de dólares en productos agropecuarios. Pero el aumento del petróleo y el gas encarece la logística y los fertilizantes, insumos clave para la producción.
“Entre logística y fertilizante, el alza de precio es probable que encarezca los productos agropecuarios”, indicó Rollandi, quien agregó que el impacto no sería inmediato, pero podría sentirse con el correr de las semanas.
A nivel macroeconómico, el escenario internacional complica los planes oficiales. “El programa económico del gobierno no solamente va a sufrir por el lado inflacionario, sino también porque esta incertidumbre mundial en los mercados hace que los capitales vayan hacia los países más seguros”, explicó.
En ese marco, el riesgo país comenzó a subir. “Cuando el riesgo país empieza a subir, el esquema macroeconómico de Argentina se empieza a complicar”, advirtió. Según el economista, el Gobierno enfrentará un doble desafío: sostener la baja de la inflación y, al mismo tiempo, mantener condiciones favorables para refinanciar la deuda en un contexto global más adverso.