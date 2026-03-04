Mercados en alerta

Conflicto en Medio Oriente: cuál será el impacto en la economía argentina

La escalada bélica ya genera volatilidad en los mercados internacionales y presiones sobre la energía, un escenario que, según el economista Germán Rollandi, podría traducirse en mayores tensiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos a nivel local si la crisis se prolonga.