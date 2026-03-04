Bruselas respalda a España tras las amenazas comerciales de Donald Trump y asegura protección de intereses de la UE
La Comisión Europea salió en defensa de España luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar el comercio bilateral. El bloque comunitario afirmó que protegerá los intereses de los miembros y llamó a Washington a respetar los compromisos del acuerdo comercial vigente.
Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Créditos: REUTERS/Yves Herman
La Comisión Europea expresó el martes su firme solidaridad con España después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos,Donald Trump,quien amenazó con suspender todo comercio con el país ibérico ante su negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera para una posible ofensiva militar en Irán.
El Ejecutivo comunitario, responsable de la política comercial de los 27 Estados miembro, subrayó que cualquier medida unilateral de Washington afectaría al conjunto de la Unión Europea.
Bruselas defiende a España frente a Trump
En un comunicado difundido por el portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill, la UE reiteró que “la postura de la Unión Europea no ha cambiado” y que está preparada para actuar si fuese necesario para salvaguardar los intereses comerciales y económicos del bloque.
Gill recordó que las relaciones comerciales con Estados Unidos se rigen por un acuerdo conjunto suscrito el pasado verano que limita los aranceles al 15% y que cualquier revisión de esos términos debe respetar los compromisos ya asumidos entre ambas partes.
Donald Trump, amenazó con suspender todo comercio con el país ibérico Créditos: REUTERS/Jonathan Ernst
Desde Bruselas se insistió en que no es posible que Estados Unidos imponga consecuencias comerciales a España de forma aislada, ya que la política comercial se negocia de forma colectiva en nombre de todos los Estados miembro de la UE.
El portavoz comunitario destacó que el compromiso del bloque es defender los intereses de todos, incluidos los de la industria, los consumidores y los exportadores europeos.
La reacción de la Comisión Europea se produjo en un contexto de elevada tensión geopolítica, marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y por un fuerte cuestionamiento de las tácticas de la Casa Blanca en materia de alianzas internacionales.
Trump, ya en varias ocasiones anteriores, había criticado a España por no cumplir los objetivos de gasto en defensa de la OTAN y por sus criterios sobre cómo deben emplearse las capacidades militares aliadas.
Respuesta de Madrid y eco político en Europa
La postura de la UE fue acompañada de una respuesta clara desde Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó la posición de España frente a las presiones externas y ratificó el rechazo a participar en acciones militares que, en su opinión, no cuentan con respaldo de organismos internacionales ni con un mandato claro en derecho internacional.
Sánchez enfatizó el compromiso de España con la diplomacia, la legalidad internacional y la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos armados.
Pedro Sánchez, reafirmó la posición de España frente a las presiones externas . Crédito: Prensa La Moncloa
“Repudiamos al régimen de los ayatolás, pero creemos que la violencia no es la solución. España exige el cese de las hostilidades y no cederá ante las amenazas”, declaró el mandatario español en una comparecencia ante medios. Sus palabras, aunque dirigidas a criticar la estrategia militar, también señalaban la firme posición de soberanía del país frente a presiones multilaterales.
La negativa de España a autorizar el uso de bases militares ha desencadenado una serie de reacciones políticas tanto dentro como fuera de Europa. Algunos líderes europeos destacaron que esta crisis pone de relieve la necesidad de reforzar la unidad del bloque frente a presiones exteriores.
Por su parte, sectores empresariales expresaron su inquietud ante la posibilidad de que las tensiones se traduzcan en una ruptura del comercio transatlántico, una de las relaciones económicas más importantes del mundo.
La vicepresidenta del Gobierno español, Teresa Ribera, también aportó su voz a la discusión, aclarando que en la arquitectura de la UE “no es posible que un Estado miembro sea objeto de represalias comerciales unilaterales” por parte de terceros países, ya que la regulación y la negociación en esta materia corresponden a la Comisión Europea en bloque.
Ribera enfatizó que la fortaleza de la relación comercial entre EEUU y la UE hace inviable un escenario de ruptura total, y apeló al respeto mutuo y al derecho internacional.