Tensión diplomática

Bruselas respalda a España tras las amenazas comerciales de Donald Trump y asegura protección de intereses de la UE

La Comisión Europea salió en defensa de España luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar el comercio bilateral. El bloque comunitario afirmó que protegerá los intereses de los miembros y llamó a Washington a respetar los compromisos del acuerdo comercial vigente.