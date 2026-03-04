Un ataque con drone provocó un incendio en el consulado de Estados Unidos en Dubai

En la jornada de este martes, un drone impactó en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en un estacionamiento adyacente al edificio diplomático.
En la jornada de este martes, un drone impactó en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en un estacionamiento adyacente al edificio diplomático.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el incidente desde Washington, asegurando que, pese a los daños materiales, no se reportaron víctimas y todo el personal se encuentra a salvo.
El ataque ocurrió en un contexto de alta tensión tras el inicio de acciones militares coordinadas entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Según un funcionario emiratí, el consulado se encontraba cerrado al momento del impacto, y gran parte del personal diplomático ya había abandonado el país previamente.
A través de una alerta de seguridad, se informó que tanto la embajada en Abu Dhabi como el consulado en Dubai cancelaron todas las citas para visas y servicios notariales al menos hasta el 4 de marzo, ordenando al personal restante resguardarse en sus hogares.
Distintos registros audiovisuales mostraron una columna de humo negro elevándose sobre la zona del consulado, visible desde gran distancia en la ciudad. Este suceso se suma al bombardeo sufrido el lunes por la embajada de EE.UU. en Riad, Arabia Saudita, el cual también provocó un incendio sin dejar heridos.
Respecto a la defensa del territorio, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos reportó que, desde el inicio del conflicto, se han detectado 812 drones iraníes, de los cuales 755 fueron interceptados y 57 lograron impactar dentro del país.
La Oficina de Medios de Dubai confirmó más tarde que las llamas causadas por el "incidente relacionado con un dron" fueron controladas y extinguidas en su totalidad.
En medio de la continua alerta de alta seguridad en la región, desde el lunes varias atracciones turísticas populares en el centro turístico de Dubai anunciaron una suspensión temporal de operaciones como parte de las pautas de seguridad, según Time Out Dubai.
Los anuncios no actualizaron la fecha de reapertura, sino que aconsejaron a los visitantes monitorear el sitio web oficial y los canales de redes sociales para obtener la información más reciente y verificar el estado de su reserva antes de viajar.