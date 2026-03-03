Mientras el debate gira sobre la modernización laboral

La falta de habilidades es el principal problema de empresas en el país para tomar empleados

La oposición acusa informalidad creciente y el gobierno destaca la reforma legislativa y las inversiones. Pero una encuesta especializada señala que el verdadero problema para tomar personal, en las empresas formales, es la ausencia de talentos suficientes o de "habilidades blandas".