Tensión política

Adorni criticó a la CGT y la acusó de “vivir en una realidad paralela”

El jefe de Gabinete cuestionó con dureza a la central obrera en medio del conflicto por la reforma laboral y el paro nacional. Desde el Gobierno apuntan a los sindicatos por la medida de fuerza y profundizan el enfrentamiento con el movimiento obrero.