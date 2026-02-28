Juegos Suramericanos 2026: el Fan Fest itinerante llega este fin de semana a Pérez y San Genaro

El Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026 continúa su recorrido por la provincia con el objetivo de llevar el clima del gran evento deportivo a cada localidad y fortalecer la participación ciudadana.
Con actividades deportivas, recreativas y experiencias tecnológicas para todas las edades, la propuesta continúa recorriendo los 19 departamentos santafesinos para acercar el espíritu de los Juegos a toda la comunidad.
La iniciativa busca promover la identificación de los santafesinos con la competencia que se disputará en septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
El sábado 28 de febrero, el Fan Fest continuará en el mismo espacio y horario, mientras que en la ciudad de Pérez se desarrollará una jornada simultánea entre las 18 y las 22 en el anfiteatro municipal.
El domingo 1 de marzo, las actividades seguirán en Rosario en el mismo lugar y también se presentarán en la localidad de San Genaro, entre las 10 y las 16, en el Club Atlético San Genaro.
Hasta el momento, el recorrido incluyó las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, San Jorge, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Roldán, Armstrong, Villa Constitución, Casilda, Funes y Reconquista.
La propuesta ofrece estaciones recreativas con metegol, tenis de mesa, minigolf y simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, automovilismo, penales y tiro con arco, entre otras experiencias interactivas pensadas para todas las edades.
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en decenas de disciplinas deportivas.
Se espera la presencia de más de dos millones de espectadores y una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.
De cara al evento, el Gobierno provincial ejecuta una inversión estimada en 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana en las tres sedes.
Las obras incluyen estadios multipropósito, centros acuáticos, pistas de atletismo y villas deportivas que constituirán un legado permanente para el desarrollo del deporte en Santa Fe.