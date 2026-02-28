En la previa al certamen

Juegos Suramericanos 2026: el Fan Fest itinerante llega este fin de semana a Pérez y San Genaro

Con actividades deportivas, recreativas y experiencias tecnológicas para todas las edades, la propuesta continúa recorriendo los 19 departamentos santafesinos para acercar el espíritu de los Juegos a toda la comunidad.