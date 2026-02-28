Consenso para los nuevos ministros de la Corte Suprema de Santa Fe

Febrero termina para la Casa Gris con el objetivo cumplido de asegurar una casi completa renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Todavía habrá que ver en qué fecha y en qué términos, pero ya es seguro que en 2026 solo quedará entre los ministros de la Corte apenas uno de sus integrantes de diciembre de 2023.
Daniél Erbetta es el último de los designados antes del actual proceso político, y fue propuesto por el peronista Obeid a una Legislatura con esa mayoría. Los gobernadores socialistas Binner, Bonfatti y Lifschitz, que siempre tuvieron al menos una Cámara con mayoría opositora (y hasta las dos) ni siquiera amagaron con impulsar un pliego para el máximo tribunal y solo pudieron esbozar reformas para la Corte (y para la Constitución) que siempre quedaron lejos de convertirse en leyes.
Se sabía, desde que asumió Maximiliano Pullaro, que ese era su norte institucional y así lo había dicho en la campaña electoral. Luego, y muy por sobre esa meta para los Poderes, se sumó la histórica reforma de la Constitución de la Provincia, asociada al proyecto político del oficialismo de poder competir por otro mandato. Así, en la segunda mitad de su gobierno, y pese a las lecciones que más de una vez le han dado las urnas, Pullaro mantiene la jefatura política de la provincia sin cuestionamientos, más allá de las pulseadas con los docentes y el desafío que representa para sus aspiraciones el crecimiento de la derecha en general y de La Libertad Avanza en particular.
Imagen ilustrativa. Crédito: Archivo El Litoral
Pullaro juró el 11 de diciembre y desde entonces hasta este jueves 26 de febrero se bajaron nombres y se produjeron cambios normativos más que relevantes, que contaron con una contraparte opositora que fue clave: la del peronismo mayoritariamente enrolado en el perottismo en Diputados y del bloque de senadores del PJ.
Los diputados que, con vaivenes, responden al ex gobernador encontraron cómo asegurar su porción de la renovación de la Corte en su momento y pesaron fuerte para la Convención. Ahora fueron duros críticos con “el apuro” con que se enviaron los pliegos en dos de los tres casos, al plantear que no había vacantes hasta que sean formales las renuncias. Se abstuvieron sin sumarse a los votos en contra.
En tanto, los liderados por Rubén Pirola, sobre todo cuidaron que la salida de los miembros a renovar fuera mejor de lo que ha sido. Que al menos lo sea en 2026.
Cambios
En pocas líneas: desde 2024 la cabeza del Poder Judicial tiene 7 ministros y desde 2025 por la reforma constitucional los mandatos duran hasta los 75 años. El jueves se aprobaron tres pliegos para miembros del máximo tribunal provincial, que aún no han jurado. Y de los tres que se van en 2026 solo uno, el ministro Eduardo Spuler, ha firmado su renuncia para septiembre.
Eduardo Guillermo Spuler, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Foto: Manuel Fabatia
En cambio, los otros dos solo han comunicado a los medios su intención de salir a fin de año. Han dado su palabra y sin dudas sucederá. Pero habrá que ver cómo.
Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía
Se trata del retiro de dos de los más influyentes ministros de la Corte en las últimas tres décadas, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, asociados al reutemannismo de los ’90 en el primer caso y al final del peronismo de los ’80 en el segundo. Ciertamente, como dijo sin rubores la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, a viva voz “¡y vaya que la han pasado!” a la edad jubilatoria de los jueces de la Corte, de 75 años.
Roberto Falistocco, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.
Hasta ahora, todo indica que habrá buenos modales para esa despedida. La opción que tomaron los senadores del peronismo permite esa lectura. Sin embargo, habla de lo contrario el gesto de pedir por nota formal desde el Ministerio de Gobierno a la Corte que se informen esas edades.
Más de 50 sobre 69
El consenso que obtuvieron los tres pliegos votados esta semana es comparable al número de votos que requiere una mayoría agravada de dos tercios. Todos con más de 50 apoyos por sobre 69 votos posibles.
Una de las Cámaras, el Senado, respaldó a los tres en su totalidad con sus 19 votos. Y en la otra, de los 50 diputados, con más abstenciones que rechazos entre los bloques de la oposición.
Es en definitiva un proceso político compartido entre el oficialismo y buena parte de la oposición. Entre quienes tienen hasta ahora el respaldo de la sociedad y que han gobernado y gobiernan a Santa Fe. Son partidos de gobierno, estén o no en el poder. Tienen visión de Estado.
Si de ese acuerdo depende, es posible suponer que no habrá decreto para apurar los tiempos, para dar por terminados dos mandatos en la Corte, más allá de las especulaciones por estos días.
Algo es seguro: el año judicial se abrirá el viernes 13 de marzo con diez ministros de la Corte, divididos en cuatro que seguirán ejerciendo esa función, otros tres que actualmente lo hacen pero están por dejarla y los tres flamantes designados por el Poder Legislativo, prontos a ingresar.
Para Santa Fe (y para unos y otros) y para que la invencible sea mejor que lo que sucede con la República a nivel nacional, es preferible la debida elegancia de “cortesanos y cortesanas”. Y también que con el paso de los años, los dirigentes políticos y quienes los observan (la prensa y los ciudadanos informados) dejen atrás ese nombre para referirse a los ministros de la Corte. Que lo nobiliario en todo caso corresponda a lo noble de sus fallos; no a la exclusividad de su poder, para que finalmente se verifique la renovación.