Tenía 86 años

La música, de luto: murió Neil Sedaka

El deceso del cantante y compositor detrás de Oh! Carol y otros grandes éxitos fue dado a conocer este viernes por su familia.Con más de 500 canciones escritas o coescritas, Sedaka dejó una huella duradera en la música popular del siglo XX. Su estilo melódico y su distintiva voz lo convirtieron en una referencia del pop clásico, cuyo impacto continúa vigente hasta hoy.