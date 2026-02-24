Santa Fe: las obras clave para los Juegos Suramericanos ya tienen un avance del 50%
El gobierno provincial supervisó los trabajos en el predio del ex-ICEI. Con una inversión estratégica en 10 sedes, buscan que la infraestructura transforme el deporte santafesino. Lucas Condal, Victoria Tejeda y Germán Chiaraviglio destacaron el impacto del proyecto en diálogo con CyD Litoral.
El microestadio y la pista del CAR ya superan el 45%. Foto: Fernando Nicola.
El paisaje del ingreso oeste a la ciudad de Santa Fe se encuentra en plena transformación. Las estructuras de hormigón y metal que emergen a la vera de la Circunvalación no son solo el preludio de una competencia internacional, sino el cimiento de lo que el Gobierno de la Provincia define como un "legado histórico".
En una recorrida por las obras que albergarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, autoridades y referentes del deporte brindaron precisiones sobre los plazos y el modelo de gestión.
Lucas Condal: "No nos va a sobrar ni un día"
El subsecretario de Arquitectura de la provincia, Lucas Condal, confirmó que el plan de 10 obras distribuidas en Santa Fe, Rosario y Rafaela avanza conforme a lo previsto, con porcentajes que oscilan entre el 45% y el 55%.
"El estadio está en un 45% de avance y la pista de atletismo ronda el 50%. Llegamos bien dentro de los plazos, pero ya les digo que no nos va a sobrar ni un día", comentó el funcionario en diálogo con CyD Litoral.
Sobre los detalles técnicos del microestadio, Condal explicó que se está iniciando la etapa de techado con paneles de cubierta y tecnología en seco para optimizar tiempos.
Además, destacó la versatilidad del espacio: "La superficie de campo permitirá competir en básquet, voley, handball e incluso disciplinas exigentes como patín artístico y garrocha indoor". En cuanto a la pista del Centro de Alto Rendimiento (CARD), detalló que se completó el trabajo grueso de la subbase asfáltica y se aguarda la llegada del solado sintético importado desde Italia.
Santa Fe acelera las obras de los Juegos Suramericanos 2026. Foto: Fernando Nicola.
El foco puesto en los deportistas
Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, enfatizó que la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de organizar estos juegos conlleva una fuerte inversión que requiere del acompañamiento de todas las federaciones.
"Esto es por y para los santafesinos. El legado será que los deportistas puedan apropiarse de estos espacios para generar más atletas en el futuro", señaló durante la recorrida.
Tejeda remarcó la importancia de que las instituciones se sumen al proceso: "Les pedimos a las federaciones que nos acompañen. Estos espacios marcarán un antes y un después para la provincia y el país, posicionándonos como un polo deportivo nacional".
Legado deportivo para la región. Foto: Fernando Nicola.
Chiaraviglio: "Una infraestructura de primer nivel internacional"
El ex deportista y embajador de los juegos, Germán Chiaraviglio, no ocultó su satisfacción al ver la evolución del CARD. "Como deportista que pisó este lugar muchos años, estoy más que feliz. Ya asomamos una tribuna para más de 900 personas que antes no existía", comentó.
Chiaraviglio subrayó la importancia de haber planificado el microestadio para el atletismo bajo techo, lo que permitirá entrenar sin depender de las inclemencias climáticas.
"Los atletas actuales están felices de esperar un año si es necesario con tal de tener esta pista. Esto es para las próximas generaciones; muchos vendrán de otros lugares del país a hacer campus aquí. El abanico de opciones que se abre con este nivel de infraestructura es inmenso", concluyó.
El proyecto deportivo viene acompañado de una renovación vial necesaria. Condal destacó la construcción del Boulevard Taca, una obra postergada que beneficiará no solo a los Juegos, sino también a instituciones vecinas como los clubes del sector, el ICEF y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).
"La infraestructura no era acorde a la cantidad de gente que circula por aquí; la renovación integral era fundamental para hacer accesibles estos equipos deportivos", cerró el subsecretario.