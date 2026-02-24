Legado deportivo para la región

Santa Fe: las obras clave para los Juegos Suramericanos ya tienen un avance del 50%

El gobierno provincial supervisó los trabajos en el predio del ex-ICEI. Con una inversión estratégica en 10 sedes, buscan que la infraestructura transforme el deporte santafesino. Lucas Condal, Victoria Tejeda y Germán Chiaraviglio destacaron el impacto del proyecto en diálogo con CyD Litoral.